Liga Primer sudah kembali Normal

PERDANA Menteri Inggris Boris Johnson selamat dari pemakzulan. Padahal laporan investigasi yang disampaikan Susan Gray kepada parlemen menemukan pelanggaran protokol kesehatan oleh orang nomor satu di pemerintahan Inggris tersebut.

Johnson terbukti berulang kali menyelenggarakan pesta di Downing Street 10 bersama anggota kabinet. Padahal dia menerapkan lockdown dan larangan berkumpul kepada rakyatnya.

Mantan PM Inggris Theresa May saat 'persidangan' di House of Common menyindir tajam penggantinya itu. Hanya dua kemungkinan yang terjadi kata May: dia tidak paham aturan yang dia buat atau aturan itu tidak berlaku kepada dirinya?

Johnson berulang kali menyampaikan permohonan maaf atas kealpaan yang dia lakukan untuk menyelenggarakan pesta ulang tahun di rumah dinas PM. Dia berjanji akan memperbaiki diri dan menjadikan kejadian itu sebagai cermin untuk memperbaiki perilakunya.

PM Johnson membuat kebijakan baru dalam penanganan covid-19 di negaranya. Aturan lockdown dicabut dan masyarakat diperbolehkan melakukan kegiatan seperti biasa. Inggris menganggap varian omikron bukanlah varian yang membahayakan karena mereka yang terinfeksi bisa pulih setelah beristirahat.

Inggris bukan satu-satunya negara yang mencanangkan 'menang' melawan covid-19. Banyak negara Eropa lainnya menganggap covid-19 sebagai penyakit flu. Semua orang hanya perlu menjalani vaksinasi dan menerapkan protokol kesehatan untuk berjaga-jaga.

Sikap negara-negara Eropa itu dikritik Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Pernyataan 'menang' melawan covid-19 yang dilakukan banyak negara dinilai terlalu prematur. Pasalnya, virus korona masih terus bermutasi dan bukan mustahil akan mencetuskan varian baru yang lebih berbahaya.

Waktu dua tahun yang dihadapi dunia dalam menghadapi pandemi covid-19 membuat banyak negara lelah. Masyarakat dunia pun sudah bosan dengan berbagai aturan yang membatasi kegiatan mereka. Kondisi yang dihadapi banyak masyarakat dunia bukannya semakin baik, melainkan sebaliknya, semakin menekan.

Itulah yang menjadi alasan banyak negara Eropa melonggarkan kegiatan masyarakat mereka. Meski kasus terus meningkat, rumah sakit kerepotan mengurusi pasien, dan banyak orang sampai meninggal dunia, mereka menganggap semua itu sebagai sesuatu yang biasa sekarang ini.

Belanja pemain

Refleksi dari kenormalan di Eropa tecermin pada pengelolaan sepak bola di 'Benua Biru' itu. Di Liga Primer Inggris, belanja pemain di jendela musim dingin sudah mendekati kondisi sebelum covid-19. Ketika pada 2018 tercatat 430 juta pound sterling, pada 2022 belanja pemain yang dilakukan klub-klub Inggris sudah mencapai 300 juta pound sterling.

Belanja tahun ini empat kali lebih besar jika dibandingkan dengan belanja pemain pada tahun lalu. Lembaga Keuangan Deloitte melihat klub-klub mulai melihat akhir dari pandemi dan sekarang waktunya untuk membangun kembali klub mereka.

Klub milik Pangeran Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS), merupakan klub yang paling jorjoran belanja pemain. MBS sudah menyediakan anggaran sampai 120 juta pound sterling untuk membangun kembali Newcastle United.

Newcastle membeli pemain Brasil dari Lyon Prancis, yaitu Bruno Guimaraes, seharga 35 juta pound sterling. Selain itu, pemain asal Selandia Baru yang bermain untuk Burnley, Chris Wood, ditarik dengan bayaran 25 juta pound sterling. Dua pemain itu melengkapi kehadiran bek kanan Kieran Trippier yang sudah lebih dulu ditarik dari Atletico Madrid dengan nilai transfer 12 juta pound sterling.

Besarnya belanja yang dikeluarkan MBS sebanding dengan upayanya untuk mencegah Newcastle dari ancaman degradasi. Klub asal Inggris utara itu berada di ujung tanduk dengan berada di posisi ketiga dari bawah. Empat bulan yang tersisa menjadi penentuan bagi Newcastle untuk bisa bertahan di Liga Primer.

Namun, perjuangan keluar dari zona degradasi tidaklah mudah. Newcastle bukan satu-satunya klub yang berani membeli pemain. Lima klub terbawah Liga Primer mengeluarkan hampir 150 juta pound sterling untuk belanja pemain demi memperkuat tim mereka.

Everton yang berada di peringkat ke-16 merupakan salah satu klub yang berupaya membenahi diri mereka. The Toffees memutuskan untuk memecat pelatih Rafael Benitez dan menunjuk mantan pelatih Chelsea Frank Lampard mengambil alih kepemimpinan.

Lampard segera berbenah dengan memanggil bekas rekan satu klubnya, Ashley Cole, untuk berduet menangani Everton. Tidak hanya itu, dua pemain baru mereka tarik, yakni gelandang asal Tottenham Hotspur Dele Alli dan pemain Belanda yang dipinjamkan Manchester United, Donny van de Beek.

Spurs memutuskan untuk menarik pemain asal Juventus, Rodrigo Bentancur dan Dejan Kulusevski, untuk bergabung. Pelatih Antonio Conte melihat pemain asal Uruguay dan Swedia itu akan memberi kontribusi yang baik karena keduanya ia kenal saat menangani Juve.

Klub papan atas yang mencoba menambah kekuatan mereka ialah Liverpool. Pelatih Juergen Klopp menarik penyerang sayap asal Kolombia Luis Diaz dari FC Porto dengan nilai transfer 37,5 juta pound sterling.

Klopp membutuhkan pemain sayap berkualitas yang bisa mengisi tempat Mohamed Salah dan Sadio Mane apabila mereka tidak bisa turun bertanding. Saat ini, ketika kedua pemain itu harus memperkuat negara masing-masing di ajang Piala Afrika, Liverpool kehilangan kekuatan di sayap.

Salah dan Mane baru akan bisa bergabung kembali pekan depan karena keduanya bertarung besok malam atau Senin (7/2) dini hari WIB setelah Mesir dan Senegal memastikan diri lolos ke final Piala Afrika 2022.

Piala FA

Baik Spurs maupun Liverpool pekan ini harus fokus ke ajang Piala FA. Dini hari WIB nanti Spurs akan menjamu Brighton di Stadion Tottenham Hotspur. Liverpool besok malam akan menjamu Cardiff City di Anfield.

Kehadiran dua pemain baru diharapkan bisa mengangkat permainan Spurs. Namun, persoalan yang harus dihadapi Conte ialah izin bekerja dari pemerintah Inggris. Betancur mungkin membutuhkan waktu untuk bisa mendapatkan izin bekerja. Sebaliknya, Kulusevki mungkin tidak menghadapi masalah dan bisa bermain malam nanti.

Bagi Conte, ajang Piala FA merupakan kesempatan terakhir untuk bisa mempersembahkan gelar di musim ini. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pemain memberikan yang terbaik malam ini agar bisa lolos ke perempat final.

Liverpool berada dalam kepercayaan yang tinggi untuk menjamu Cardiff. Pelatih Klopp gembira mendengar kabar pulihnya dua pemain andalan, Thiago Alcantara dan Harvey Elliott, untuk bisa tampil besok malam.

Elliott yang harus istirahat lima bulan karena retak pergelangan kaki sangat diandalkan untuk mengisi posisi sayap. Ia mencetak dua gol dalam pertandingan persahabatan melawan Wrexham. Apabila Diaz bisa tampil, absennya Salah dan Mane bisa ditutup kedua pemain sayap itu.

Alcantara yang harus absen tujuh pekan karena covid-19 dan cedera menjadi andalan untuk membagi bola dari lapangan tengah. Umpan-umpan matang gelandang asal Spanyol itu akan menjadi penentu kemenangan Liverpool sekaligus merebut satu tiket ke perempat final.