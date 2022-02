Dua Pertandingan Ditunda karena Covid-19, PT LIB: Liga 1 Lanjut 

LAGA PSM Makassar melawan Persib Bandung yang seharusnya digelar Rabu (2/2) di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, harus ditunda. Itu menjadi laga kedua yang ditunda akibat pandemi covid-19 yang menimpa sejumlah klub.

PT Liga Indonesia Baru (LIB) menunda laga PSM melawan Persib. Sebab, pemain Persib hanya tersisa 13 orang saja. Beberapa hari sebelumnya, laga Persipura Jayapura kontra Madura United juga ditunda, karena sejumlah pemain terpapar covid-19.

Direktur Operasional PT LIB Sudjarno menegaskan tidak akan menunda seri keempat Liga 1. Apalagi, sampai menghentikan kompetisi. Opsi yang digunakan adalah mengevaluasi per pertandingan.

"Sampai saat ini kami hanya bicara soal laga ke laga, bukan kompetisi. Terkait kompetisi secara penuh, masih kami jalankan," ujar Sudjarno dalam jumpa pers virtual, Rabu (2/2).

Sudjarno menyebut akan lebih dulu fokus pada beberapa pertandingan di sisa seri keempat, yang akan berakhir pada 20 Februari 2022. Selain itu, fokus PT LIB juga pada upaya memutus rantai penularan covid-19 di lingkungan klub.

"Kami belum ke arah situ (penghentian). Kami ingin memutus mata rantai penyebaran. Caranya memperketat, bukan semi bubble lagi, tapi full bubble. Sampai sekarang kita belum ada rencana penghentian," pungkasnya.

Menyoroti seri kelima yang rencananya masih digelar di Bali, belum bisa dipastikan terkait potensi pemindahan lokasi. "Sama halnya dengan cara memutus rantai (covid-19) di lingkungan klub. Kita tidak ingin memberi kontribusi penyebaran covid-19. Belum ada pemikiran pindah dari Bali," imbuh Sudjarno.

Selain laga PSM Makassar menghadapi Persib, PT LIB memastikan tiga pertandingan lainnya di hari yang sama tetap berjalan sesuai jadwal. Adapun tiga laga tersebut ialah PSS Sleman vs Persik Kediri, Persita Tangerang vs Borneo FC dan PSIS Semarang vs Persebaya.(OL-11)