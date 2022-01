De Bruyne Akui Tak Sabar Lakoni Laga Manchester City Lawan Chelsea

GELANDANG Manchester City Kevin De Bruyne mengaku tak sabar untuk melakoni laga melawan Chelsea pada pekan ke-22 Liga Inggris di Stadion Etihad, Manchester, Sabtu siang waktu setempat.



Dikutip dari situs resmi klub, Sabtu (15/1), Kevin De Bruyne menjelaskan dirinya selalu ingin bermain di pertandingan besar, termasuk ketika berhadapan dengan The Blues.



Menurutnya, Manchester City dan Chelsea sudah terlibat beberapa kali pertarungan dalam beberapa tahun terakhir di mana timnya menang dan The Blues beberapa kali menang di Liga Primer Inggris serta Liga Champions.



"Ini menakjubkan. Saya pikir kamu selalu ingin untuk bermain di pertandingan besar. Kami sudah memiliki banyak pertarungan dalam beberapa tahun terakhir di mana kami menang dan mereka menang pada beberapa pertandingan di Liga Primer dan Liga Champions," ujar Kevin De Bruyne.



Pemain asal Belgia itu menjelaskan, pertandingan melawan Chelsea adalah laga yang besar, dan lawan mereka ini sudah menunjukkan permainan yang bagus dalam beberapa waktu terakhir.



Kevin De Bruyne mengakui ia turut menyaksikan laga Chelsea melawan Liverpool di Liga Inggris yang berakhir dengan skor 2-2 dan sedikit melihat The Blues mengalahkan Tottenham Hotspur 2-0 pada ajang Piala Liga Inggris.



De Bruyne menilai, saat ini Chelsea tengah berada dalam ritme permainan yang bagus dan ia memperkirakan pasukan asuhan Thomas Tuchel tersebut dapat memberikan ujian besar kepada Manchester City.



"Ini adalah pertandingan besar. Mereka sudah bermain dengan sangat baik belakangan ini. Saya menyaksikan pertandingan melawan Liverpool dan sedikit pada leg pertama melawan Tottenham, jadi mereka tengah berada dalam ritme yang bagus. Saya memperkirakan mereka akan memberikan kami tes besar," terang De Bruyne.



Pada pertemuan pertama dari kedua tim di Liga Inggris musim ini, Manchester City dapat mengamankan atas Chelsea di Stamford Bridge dengan kemenangan tipis 1-0 berkat gol yang dicetak oleh Gabriel Jesus.



Saat ini Manchester City tengah berada di puncak klasemen sementara Liga Inggris dengan raihan 53 poin dari 21 pertandingan, sedangkan Chelsea berada di peringkat kedua dengan torehan 43 poin. (Ant/OL-09)