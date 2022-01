Tak Betah di PSG, Wijnaldum Diincar Arsenal

ARSENALkehilangan Thomas Partey dan Mohamed Elneny bulan ini karena Piala Afrika 2021. Namun, klub Liga Premier Inggris itu bakal kedatangan Georginio Wijnaldum yang bisa menutup lubang yang ditinggalkan Partey.

Arsenal akan membuat transfer mengejutkan Gini Wijnaldum dalam lini tengahnya yang meramping gara-gara Piala Afrika yang digelar bulan ini.

Mantan bintang Liverpool itu merasa tak betah bersama Paris Saint-Germain (PSG) dan akan berusaha kesempatan dipinjamkan oleh klub ibu kota Prancis itu. Mabar ini langsung diterkam The Gunners.

Manajer Arsenal Mikel Arteta bulan ini bakal kehilangan Thomas Partey yang menjadi man of the match dalam laga melawan Manchester City. Tak hanya itu The Gunner juga bakal kehilangan mitra Partey di gelandang tengah, Mohamed Elneny.

Keduanya akan membela negaranya masing-masing dalam Piala Afrika. Partey membela Ghana, sedangkan Elneny memperkuat Mesir.

Arsenal juga mendapatkan tambahan kekuatan dari pemain pinjaman lainnya, masing-masing Ainsley Maitland-Niles dari Roma dan Albert Sambi Lokonga yang masih sangat tidak berpengalaman. Arsenal perlu membawa setidaknya satu gelandang sebelum menghadapi Tottenham pada 16 Januari.

Wijnaldum cocok dengan gaya bermain Arsenal. Pemain asal Belanda pernah menjadi jangkar Liverpool di lini tengah dengan menunjukkan kemampuan teknis, kekuatan dan kecerdasan. Wijnaldum adalah salah satu pemain kunci The Reds baik saat menjuarai Liga Champions maupun Liga Premier.

The Gunners masih bisa merekrut Ben White atau Calum Chambers. White adalah gelandang Brighton, sementara Chambers pemain terbaik Fulham musim ini. (OL-8)