Klub Liga Premier Pertimbangkan Potong Gaji Pemain yang Tolak Divaksin

SEJUMLAH klub Liga Premier dikabarkan mempetimbangkan pemotongan gaji ke pemain yang belum divaksin Covid-19 menyusul merebaknya varian Omicron.

Dilaporkan Daily Mail, pihak klub sedang menjajaki langkah untuk memotong gaji para pemainnya jika harus menjalani isolasi mandiri karena belum divaksin.

Sejumlah klub Liga Inggris juga sudah muak dengan para pemain yang menolak vaksin COVID-19 dan bahkan mulai menjajaki kemungkinan mengambil tindakan hukum

Dalam lima hari terakhir, sudah ada empat petandingan yang ditangguhkan akibat cCvid-19. Terakhir, laga Burnley vs Watford, yang harusnya dilangsungkan di Stadion Turf Moor, Kamis (16/12) dinihari WIB, dibatalkan hanya beberapa jam menjelang kick-off.

Laman resmi Liga Inggris menyatakan keputusan itu ditempuh setelah skuad Watford dilanda banyak kasus Covid-19 sehingga klub itu tidak memiliki jumlah pemain yang cukup untuk menjalani laga.

Pertandingan-pertandingan Liga Inggris lain yang sudah ditangguhkan karena Covid-19 adalah Burnley vs Tottenham Hotspur dalam laga pekan ke-13, Brighton & Hove Albion vs Tottenham (pekan ke-16) dan Brentford vs Manchester United (pekan ke-17).

“Mengingat peningkatan kasus Covid-19 baru-baru ini di seluruh negeri, Premier League telah memperkenalkan kembali tindakan darurat. Ini termasuk protokol seperti pengujian yang lebih sering, mengenakan penutup wajah saat berada di dalam ruangan, menerapkan jarak sosial, dan membatasi waktu perawatan,” kata Premier League dalam pernyataannya. (Mal/Dailymail/OL-09)