Laga Burnley vs Watford Ditunda Beberapa Jam Sebelum Kickoff karena Covid-19

LAGA pekan ke-17 Liga Primer Inggris antara Burnley dan Watford, yang sedianya dilangsungkan di Stadion Turf Moor, Kamis (16/12) dini hari WIB, ditangguhkan hanya beberapa jam menjelang kickoff.

Laman resmi Liga Primer Inggris menyatakan keputusan itu ditempuh setelah skuat Watford dilanda banyak kasus covid-19 sehingga klub itu tidak memiliki jumlah pemain yang cukup untuk menjalani laga.

"Liga Primer Inggris memahami keputusan ini akan mengecewakan dan menimbulkan frustrasi bagi para suporter yang siap menghadiri pertandingan dan kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan dan gangguan yang ditimbulkan karena pengumuman mendadak ini," ungkap Liga Primer Inggris dalam sebuah pernyataan resmi.

Laga Burnley vs Watford jadi pertandingan Liga Primer Inggris keempat yang ditangguhkan musim ini karena gelombang covid-19.

Pertandingan-pertandingan Liga Primer Inggris lain yang sudah ditangguhkan karena covid-19 adalah Burnley vs Tottenham Hotspur dalam laga pekan ke-13, Brighton & Hove Albion vs Tottenham Hotspur (pekan ke-16), dan Brentford vs Manchester United (pekan ke-17). (Ant/OL-1)