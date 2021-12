Messi Sebut Lewandowski Berhak Dapat Ballon d'Or

LIONEL Messi memenangkan Ballon d'Or 2021 ketujuhnya dalam malam penghargaan di Theatre du Chatelet, Selasa (30/11) dini hari WIB. Namun, bintang Paris Saint-Germain (PSG) itu menyebut Robert Lewandowski juga layak mendapatkannya.

Messi mendapat suara terbanyak. Dia mengalahkan Lewandowski (Bayern Muenchen) dan Jorginho (Chelsea).

Banyak yang memprediksi Lewandowski yang akan meraih Ballon d'Or pada tahun ini. Pasalnya, dia menciptakan 41 gol di kompetisi Bundesliga 2019/2020. Torehannya itu memecahkan rekor gol terbanyak Gerd Muller (40) dalam satu musim Bundesliga.

Baca juga: Robert Lewandowski Bangga Jadi Best Striker Of The Year

Terbukti pemain berusia 33 tahun itu telah mengoleksi 25 gol dari 20 penampilannya bersama Bayern di semua kompetisi.

Lewandowski gagal meraih gelar Ballon d'Or dalam koleksi gelarnya tahun lalu. Saat itu, France Football memutuskan tidak menggelar penghargaan disebabkan oleh pandemi covid-19.

Bahkan Messi pun sepakat kalau gelar itu pantas diberikan kepada Lewandowski. Ia sampai meminta kepada France Football untuk membuatkan piala khusus untuknya ketika menerima piala di panggung.

"Robert layak mendapatkan Ballon d’Or. Sebuah kehormatan dapat bersaing melawannya. Tahun lalu, semua sudah sepakat jika dia layak mendapatkannya,” kata Messi.

"Saya pikir seharusnya France Football harus menghadiahkan Ballon d’Or 2020 kepadanya. Dia layak mendapatkannya dan seharusnya sudah menjadi bagian dari koleksinya di rumah,” ujarnya. (Marca/OL-1)