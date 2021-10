The Citizens Waspadai Kekuatan West Ham

WEST Ham United akan menjamu jawara Piala Liga Inggris (Carabao Cup), Manchester City dalam babak 16 besar di Stadion Olimpiade London, Kamis (28/10) dini hari WIB. West Ham memiliki modal berharga sebelum menjamu The Citizens di markas kebanggannya. Dalam tiga laga terakhirnya, The Hammers selalu menyabet kemenangan. Terbaru pada akhir pekan kemarin, tim asuhan David Moyes sukses menumbangkan Tottenham Hotspur dengan skor 1-0.

Pada babak sebelumnya, mereka sukses menyingkirkan Manchester United dengan skor 1-0.

Ketangguhan The Hammers harus benar-benar diwaspadai Man City jika mereka ingin melaju ke putaran berikutnya. Sementara itu, The Citizens datang ke pertandingan ini sebagai favorit karena mereka telah memenangkan kompetisi ini setiap tahun sejak musim 2017/2018. Man City juga sedang dalam performa menanjak sebelum menyambangi Stadion Olimpiade London. Sejak menelan kekalahan 0-2 dari Paris Saint-Germain di Liga Champions, The Citizens tidak terkalahkan dalam empat laga terakhirnya dengan rincian tiga kali menang dan satu hasil seri.

Manajer Man City, Pep Guardiola mengatakan bakal memberikan kesempatan kepada beberapa pemain mudanya untuk tampil menghadapi West Ham. Hal ini sama seperti yang dilakukan Guardiola saat Man City bertemu Wycombe Wanderers di babak sebelumnya pada ajang yang sama.

The Citizen tetap bisa mengalahkan Wycombe dengan skor telak 6-1. "Beberapa dari mereka bermain melawan Wycombe karena pada saat itu kami memiliki pemain yang cedera,” katanya dikutip dari situs resmi klub, Selasa (26/10).

Dilihat dari rekor pertemuan, Man City tidak terkalahkan dalam 13 pertemuan terakhir mereka melawan West Ham United. Mereka menang 12 kali dan seri sekali. Terakhir kali kedua tim bertemu pada Februari awal tahun ini dan Man City menang 2-1 di kandang “Piala Liga adalah turnamen di negara ini dan kami telah melakukannya dengan cukup baik. Kami memenangkannya untuk keempat kalinya berturut-turut dan kami masih di sana." ujarnya.

Pemain-pemain muda seperti Cole Palmer dan Luke Mbete bisa menjadi opsi bagi Pep Guardiola jika ia ingin menyegarkan timnya. “Kami akan melihat dalam latihan dan setelah itu kami akan melihat apa keputusan terbaik,” kata Pep Guardiola. (Standard/OL-8)