Sultan Samma Dedikasikan Kemenangan Borneo FC bagi Korban Banjir Samarinda

GELANDANG senior Borneo FC Sultan Samma mendedikasikan kemenangan timnya atas PSM Makassar di laga pekan kedelapan Liga 1 2021 bagi masyarakat Samarinda, Kalimantan Timur yang terdampak bencana banjir.

Pada laga yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Jumat (22/10), Borneo FC mengalahkan PSM dengan skor 2-1.

Semua kemenangan ini untuk masyarakat Samarinda yang telah mendukung kita. Akhirnya, kita bisa memberikan kemenangan untuk masyarakat Samarinda," kata Sultan, dikutip dari laman resmi klub, Sabtu (23/10).

Menurut dia, kemenangan Pesut Etam atas PSM menjadi pengobat rindu akan tiga poin di akhir laga dan berharap bisa menjadi penghibur bagi masyarakat Samarinda yang terkena banjir.

Sultan juga menyebut kunci kemenangan itu karena semua tim bekerja keras dan mempunyai kerja sama yang hebat.

"Kita mencoba untuk mengubah pertandingan. Kita semua pemain semangat dan yang paling penting adalah kita meraih hasil kemenangan. Kunci suksesnya adalah kerja sama," pungkasnya.

Sementara itu, Pelatih Borneo FC Risto Vidakovic membeberkan sedikit rahasia kemenangan tim asuhannya atas PSM Makassar dengan bangkit di babak kedua setelah sempat tertinggal di babak pertama.

"Karena pemain di babak pertama sudah bermain dengan bagus, jadi saya hanya mencoba untuk tetap melanjutkannya dengan menambahkan sedikit tekanan dan kepada pemain sayap untuk bisa bermain one on one dan melakukan penetrasi di dalam box," katanya.

Pelatih asal Bosnia itu mengakui kerja keras pemainnya yang membawa Borneo FC bisa mengandaskan asa PSM mengakhiri pertandingan dengan kemenangan.

"Saya rasa kami bermain bagus hari ini dan selamat kepada semua pemain karena mereka memberikan yang terbaik," ujar Vidakovic.

Pada laga kontra PSM, Borneo mencetak dua gol di babak kedua, melalui Jonathan Bustos pada menit ke-54 dan Fransesco Torres di menit ke-66.

Sedangkan gol dari PSM Makassar, dicetak Yakob Sayuri pada menit ke-29. (Ant/OL-1)