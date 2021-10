Mourinho Kepincut Tarik Gelandang Muda Barca ke Roma

Pelatih AS Roma Jose Mourinho dikabarkan tertarik untuk mendatangkan gelandang muda Barcelona Riqui Puig ke Stadion Olimpico Roma pada pertengahan musim mendatang..Dikutip dari football-espana, Minggu, Diario Sport melaporkan Jose Mourinho menginginkan Riqui Puig dari Barcelona karena merasa belum puas dengan skuad AS Roma yang ia miliki saat ini.



Jose Mourinho menilai skuad AS Roma saat ini belum cukup untuk bisa bersaing mendapatkan gelar Liga Italia musim ini. Keinginan Jose Mourinho atas Riqui Puig ini bisa terwujud pada bulan Januari nanti ketika bursa transfer musim dingin secara resmi dibuka.



Saat ini Puig tidak terlalu sering mendapat jam terbang di bawah pelatih Barcelona Ronald Koeman dan kemungkinan gelandang asal Spanyol itu akan dilepas pada bursa transfer Januari dengan status pinjaman.



Meski tidak mendapatkan menit bermain dan tidak masuk dalam rencana pelatih asal Belanda tersebut, Puig bersikeras enggan meninggalkan Barcelona ..Situasi Puig di Barcelona semakin tidak menguntungkan setelah muncul gelandang muda bertalenta lainnya yaitu Gavi yang sudah mulai mendapatkan tempat di Barcelona.



Hal ini tentu mendorong Puig untuk mempertimbangkan pilihan mencari pengalaman di luar Spanyol salah satunya ke Liga Italia bersama AS Roma di mana Jose Mourinho menaruh minat kepada dirinya. Bersama Barcelona, Riqui Puig tercatat sudah bermain sebanyak 43 penampilan dan menorehkan 1 gol serta 3 assist sejak naik peringkat dari Barcelona B pada Juli 2020 lalu.

Selama musim ini, Puig kesulitan untuk menembus tim utama Barcelona dengan tercatat hanya bermain sebanyak 4 kali dan hanya mencatatkan 72 menit bermain.