Chilwell dan Grealish Cetak Gol Perdana, Inggris Pesta Gol di Kandang Andorra

TIM Nasional (Timnas) sepak bola Inggris sukses melibas Andorra dengan lima gol tanpa balas dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2022 Grup I zona Eropa, Minggu (10/10) dini hari WIB.

Tampil kuat di Estadi Nacional d'Andorra, Ben Chilwell dan Jack Grealish berhasil mencetak gol pertama mereka bersama timnas Inggris tepatnya di menit ke-17 dan ke-86, untuk kemudian tiga gol lainnya ditambahkan oleh Bukayo Saka (40'), Tammy Abraham (59'), dan James Ward-Prowse (79').

Meski menurunkan beberapa pemain pelapis seperti Sam Johnstone, Cornor Coady, hingga Tammy Abraham, Inggris berhasil tampil mendominasi dari sisi penguasaan bola dan peluang.

Berdasarkan catatan resmi laman FIFA, skuad besutan Gareth Southgate itu berhasil menguasai laga dengan penguasaan bola sebesar 86 persen, dan memiliki 17 peluang yang 8 diantaranya mengarah tepat sasaran.

Pelatih Inggris Gareth Southgate mengatakan pertandingan melawan Andorra merupakan salah satu pertandingan yang sulit, di mana tim lawan dinilai memiliki pertahanan yang kuat.

"Itu adalah tantangan yang sangat spesifik, mereka memiliki pertahanan yang kuat dan kami memilih tim dengan pemain yang dapat menerima tantangan itu," ucap Southgate, dilansir dari Sky Sports Minggu (10/10).

"Ada beberapa momen bagus dalam pertandingan ini, Chilly (Chilwell) berhasil mendapatkan gol setelah mengalami masa-masa sulit di musim panas bersama kami, saya sangat senang untuknya," imbuh Southgate.

"Gol pertama Jack, lalu gol Tammy, Prowsey, dan Bukayo, adalah momen yang juga luar biasa. Mereka semua adalah pemain yang tidak sering mencetak gol untuk Inggris, jadi ini momen spesial untuk mereka semua," jelasnya.

Striker AS Roma Tammy Abraham yang tengah dalam performa terbaiknya di mana dia berhasil mencetak 4 gol dalam 10 pertandingan untuk AS Roma, berharap golnya untuh Three Lions -julukan Inggris- dapat menjadi awal yang baik untuk karirnya bersama timnas Inggris.

"Mudah-mudahan ini dapat menunjukkan siapa saya sebenarnya dan ini adalah permulaan, semoga saya bisa terus maju dan terus mendorong timnas Inggris kearah yang lebih baik," tutur Abraham.

"Saya kecewa karena gagal di Euro, tetapi saya mencoba untuk lebih baik setiap pekannya dan mudah-mudahan saya bisa terus tampil baik. Bergabung bersama Inggris bukanlah hal yang mudah dan saya berharap dapat tetap di sini," jelasnya.

Adapun kemenangan ini membuat Inggris makin kokoh di puncak klasemen Grup I dengan mendapatkan 19 poin dari tujuh laga. Sedangkan, Andorra terbenam di dasar klasemen dengan raihan tiga poin.

Selanjutnya Inggris akan melanjutkan perjalanannya di Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa dengan berhadapan melawan Hongaria di Stadiom Wembley pada Rabu (13/10) WIB, sementara Andorra akan melakukan perjalanan ke San Marino pada hari yang sama. (Rif/SkySports/OL-09)