Tekuk Slovenia, Kroasia Gusur Rusia dari Puncak Klasemen Grup H

TIMNAS Kroasia merebut posisi puncak klasemen Grup H kualifikasi Piala Dunia 2022 seusai mengalahkan Slovenia 3-0, Rabu (8/9) dini hari WIB.

Kroasia naik ke puncak menggusur Rusia berbekal keunggulan selisih gol, kendati kedua tim sama-sama mengoleksi 13 poin,

Setelah kalah 0-1 dalam pertemuan pertama, Maret lalu, Kroasia menuntaskan revans atas Slovenia dengan kemenangan 3-0 di Stadion Poljud, Split.

Kroasia, yang tampil dominan sepanjang laga, membuka keunggulan lewat tandukan jarak dekat Marko Livaja menyambut bola sundulan Mario Pasalic yang sempat membentur tiang gawang pada menit ke-33.

Pasalic menggandakan keunggulan tersebut pada menit ke-66 menyelesaikan umpan Ivan Perisic, sebelum kemenangan tuan rumah dilengkapi oleh gol sundulan Nikola Vlasic di masa injury time.

Dalam pertandingan yang berlangsung bersamaan, Rusia memetik kemenangan keempat mereka dalam enam laga Grup H dengan menundukkan Malta 2-0 di Otkritie Arena, Moskow.

Gol pembuka keunggulan Rusia lahir dari blunder bek Steve Borg, yang umpan baliknya ke arah kiper Henry Bonello terlalu lemah dan mudah dicuri oleh Fedor Smolov untuk menjebol gawang tim tamu.

Keunggulan itu berganda pada menit ke-84 lewat eksekusi penalti Zelimkhan Bakaev, setelah Ryan Camenzuli tanpa sengaja menghalau bola tembakan jarak jauh Daler Kuzyaev dengan tangannya.

Pada menit pertama injury time, Maksim Osipenko nyaris mencetak gol ketiga Rusia, tetapi bola tembakannya dihentikan oleh Bonello sebelum melewati garis gawang sebagaimana dikonfirmasi VAR.

Sementara itu, Slovakia yang menjamu Siprus di Stadion Nasional, Bratislava, menang 2-0 untuk membukukan raihan tiga poin keduanya di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa.

Pemain sayap Ivan Schranz memecahkan kebuntuan untuk membuka keunggulan Slovakia pada menit ke-54 setelah menyambut sempurna umpan silang David Hancko.

Lantas, pada menit ke-77, setelah para pemain Siprus gagal mengantisipasi sempurna situasi sepak pojok bola liar disambar Martin Koscelnik dari jarak jauh untuk menggandakan keunggulan Slovakia yang bertahan hingga bubaran.

Berkat hasil-hasil itu, Kroasia naik ke puncak menggusur Rusia berbekal keunggulan selisih gol, kendati kedua tim sama-sama mengoleksi 13 poin, sementara Slovakia (9) naik ke posisi ketiga menyalip Slovenia (7).

Malta (4), yang dikalahkan Rusia, tidak beranjak dari posisi kelima, demikian juga Siprus (4) yang ditundukkan Slovakia tetap menjadi juru kunci, menutup rangkaian pertandingan bulan September.

Grup H akan memulai jeda internasional bulan depan dengan rangkaian laga Siprus vs Malta, Kroasia vs Slovakia, dan Slovenia vs Rusia pada 11 Oktober. (Ant/OL-1)