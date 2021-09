Depay Hattrick, Belanda Hantam Turki

MEMPHIS Depay mencetak hattrick untuk mengantarkan timnas Belanda menang telak 6-1 atas Turki dalam lanjutan laga Grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa, Rabu (8/9) dini hari WIB..

Tim Oranye menuntaskan revans mereka atas kekalahan 2-4 di pertemuan pertama kontra Turki dengan kemenangan telak 6-1 menghadapi lawan yang sama di Johan Cruijff Arena.

Depay sudah mengemas dua gol menyusul gol cepat pembuka keunggulan yang dicetak Davy Klaassen saat Turki harus melanjutkan laga dengan 10 pemain, semenit jelang turun minum, karena Caglar Soyuncu menerima kartu kuning kedua.

Baca juga: Lumat Israel, Denmark Mantap di Puncak Klasemen Grup F Kualifikasi Piala Dunia

Penyerang Barcelona itu kemudian melengkapi hattricknya lewat tandukan jarak dekat pada menit ke-54 sebelum Guus Til dan Donyell Malen membawa Belanda menang telak 6-0.

Turki mendapat gol hiburan pada menit kedua injury time melalui Cengiz Under, yang melakukan sontekan jarak dekat memanfaatkan umpan dari Halil Dervisoglu.

Berkat kemenangan itu, Belanda mengambil alih posisi puncak klasemen dengan koleksi 13 poin, menggusur Turki (11) yang turun hingga urutan ketiga karena juga disalip Norwegia (13).

Haaland hattrick

Penyerang Norwegia Erling Braut Haaland memasuki jeda internasional September tanpa catatan satu gol pun bagi Norwegia di kualifikasi Piala Dunia 2022 dan meninggalkannya dengan torehan total lima gol.

Penyerang Borussia Dortmund itu mengemas hattrick saat Norwegia menang 5-1 atas negara kecil Gibraltar di Oslo, termasuk gol larutnya di pengujung laga.

Kristian Thorstvedt dan Alexander Sorloth turut menyumbang gol kemenangan Norwegia, sementara balasan bagi Gibraltar lahir dari Reece Styche.

Norwegia naik ke posisi kedua di bawah Belanda hanya karena kalah selisih gol, sedangkan Gibraltar yang masih nirpoin tetap jadi juru kunci klasemen.

Montenegro dan Latvia imbang tanpa gol

Statistik pertandingan laman resmi UEFA mencatat Montenegro tampil dominan dengan 60% penguasaan bola dan melepaskan tidak kurang dari 21 percobaan tembakan ke arah pertahanan Latvia sepanjang laga di Stadion Podgorica City.

Namun, tidak satu pun dari enam tembakan tepat sasaran Montenegro mampu berbuah gol.

Salah satu peluang terbaik lahir pada menit ke-74 saat Neobjsa Kosovic mengirim umpan terobosan manis, sayang penyelesaian Risto Radunovic bisa diamankan kiper Roberts Ozols.

Hasil itu membuat posisi kedua tim di klasemen tidak berubah. Montenegro tetap peringkat keempat dengan delapan poin, satu strip dan tiga poin persis di atas Latvia.

Jeda internasional bulan depan, akan dibuka dengan rangkaian laga Latvia vs Turki, Belanda vs Gibraltar dan Norwegia vs Montenegro pada 11 Oktober. (Ant/OL-1)