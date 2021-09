Lumat Israel, Denmark Mantap di Puncak Klasemen Grup F Kualifikasi Piala Dunia

TIMNAS Denmark membombardir Israel dan menang 5-0 dalam laga lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa, Rabu (8/9) dini hari WIB.

Kemenangan itu membuat Denmark menutup jeda internasional September dengan mantap menduduki posisi puncak Grup F berbekal raihan 18 poin penuh dari enam laga.

Denmark melanjutkan catatan sapu bersih mereka dengan melumat habis Israel 5-0 di Stadion Parken, Kopenhagen.

Kepercayaan tinggi Israel, yang di laga sebelumnya menang 5-2 atas Austria, seolah dihempaskan kembali ke bumi oleh Denmark yang nyaman memimpin 3-0 hingga turun minum berkat gol dari Yussuf Poulsen, Simon Kjaer, dan Andreas Olsen.

Thomas Delaney mencetak gol keempat tuan rumah pada menit ke-57 sebelum pemain pengganti Andreas Cornelius, yang baru masuk pada menit ke-86, melengkapi kemenangan Denmark jadi 5-0 di pengujung laga.

Skotlandia bangkit di markas Austria

Setelah mengawali jeda internasional September dengan kekalahan 0-2 kontra Denmark, Skotlandia bangkit lewat kemenangan tipis 1-0 atas tuan rumah Austria di Stadion Ernst-Happel, Wina.

Penyerang Lyndon Dykes, yang jadi pencetak gol kemenangan di laga sebelumnya kontra Moldova, kembali mengemas gol semata wayang untuk Skotlandia lewat eksekusi penalti pada menit ke-30.

Austria, yang tampil dominan dengan 65% penguasaan bola tampil tumpul sebab 17 percobaan tembakan mereka hanya tiga saja yang menemui sasaran.

Pada pengujung laga, Christoph Baumgartner sempat menyarangkan bola ke gawang Skotlandia tapi situasi itu segera disambut hakim garis mengangkat bendera pertanda offside di tepi lapangan, memastikan kemenangan tim tamu.

Kep Faroe bukukan kemenangan perdana

Kep Faroe akhirnya meraih kemenangan perdana di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa saat mengatasi tamunya, Moldova, dengan skor 2-1 di Stadion Torsvollur.

Kebuntuan terpecahkan pada menit ke-68 saat Klaemint Olsen menanduk umpan silang Hallur Hansson yang membuka keunggulan Faroe dan digandakan, tiga menit berselang, oleh Heini Vatnsdal yang menyambar bola muntah sepakan Jakub Andreasen.

Moldova mencetak gol balasan pada menit ke-84 melalui Nicolae Milinceanu, tetapi tuan rumah sukses menjaga keunggulan 2-1 hingga peluit bubaran.

Berkat hasil itu, Skotlandia (11) naik ke posisi kedua menggusur Israel (10), sedangkan Austria (7), Kep Faroe (4) dan Moldova (1) secara berurutan menempati urutan keempat hingga keenam.

Jeda internasional bulan depan akan dibuka dengan rangkaian laga putaran ketujuh yakni Skotlandia vs Israel, Kep Faroe vs Austria, dan Moldovoa vs Denmark pada 9 Oktober. (Ant/OL-1)