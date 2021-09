PM Inggris Desak FIFA Ambil Tindakan Terkait Rasisme ke Skuat Three Lions

PERDANA Menteri Inggris Boris Johnson pada Jumat meminta badan sepak bola dunia (FIFA) agar mengambil tindakan atas pelecehan rasis yang ditujukan kepada pemain Inggris oleh penggemar Hungaria selama kualifikasi Piala Dunia.

"Benar-benar tidak dapat diterima, pemain Inggris dilecehkan secara rasial di Hungaria tadi malam," ujar Johnson dalam akun Twitter, seperti dikutip dari laman resmi Reuters, Jumat.

Johnson mendesak agar FIFA mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang bertanggung jawab dan memastikan perilaku tercela itu diberantas dari permainan untuk selamanya.

Sejumlah media di Inggris melaporkan para pemain timnas Inggris menjadi sasaran pelecehan rasial oleh beberapa pendukung Hungaria selama kualifikasi Piala Dunia pada Kamis di Budapest, yang dimenangi Inggris 4-0.



It is completely unacceptable that @England players were racially abused in Hungary last night.

I urge @FIFAcom to take strong action against those responsible to ensure that this kind of disgraceful behaviour is eradicated from the game for good.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) September 3, 2021



ITV dan Sky Sports mengatakan bahwa wartawan mereka mendengar nyanyian kera yang ditujukan kepada penyerang Inggris Raheem Sterling dan pemain pengganti Jude Bellingham. (Ant/OL-4)