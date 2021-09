Inggris Menang Telak di Kandang Hongaria

INGGRIS membukukan kemenangan telak atas Hongaria di Budapest, Jumat (3/9) dini hari WIB, setelah mencetak empat gol di babak kedua yang membuat tim besutan Gareth Southgate itu semakin dekat meraih tiket ke Piala Dunia 2022 di Qatar.

Setelah babak pertama berakhir imbang tanpa gol, Raheem Sterling memcah kebuntuan lewat golnya di menit kesepulih babak kedua. Setelah itu, the Three Lions menambah gol lewat gol sundulan Harry Kane dan Harry Maguire, serta gol telat Declan Rice untuk meraih kemenangan telak 4-0 atas Hongaria.

Inggris kesulitan menembus pertahanan the Magyars di babak pertama sebelum kemudian pesta gol di babak kedua yang berarti the Three Lions sukses di ujian pertama usai kekalahan dari Italia di final Piala Eropa 2020.

Inggris kini mengantongi nilai maksimal 12 poin dari empat laga, unggul lima poin dari peringkat kedua Polandia, yang menang 4-1 atas Albania.

Selanjutnya, Inggris akan bertandang ke markas Polandia, Rabu (8/9).

Dalam laga melawan Hongaria itu, Inggris menurunkan 10 pemain yang tampil di laga final Piala Eropa 2020 dengan Bukayo Saka ditempatkan sebagai cadangan dan posisinya digantikan oleh Jack Grealish. (AFP/OL-1)