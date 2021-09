Denmark Perpanjang Rekor Selalu Menang di Kualifikasi Piala Dunia

DENMARK melanjutkan catatan sapu bersih di Grup F kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa setelah mengalahkan Skotlandia 2-0 di Stadion Parken, Kopenhagen, Kamis (2/9) dini hari WIB.

Gol-gol Daniel Wass dan Joakim Maehle memastikan Denmark memetik kemenangan keempat mereka di Grup F dalam empat pertandingan.

Kedua gol itu lahir dalam 15 menit awal pertandingan babak pertama yang nyaris dikendalikan penuh oleh tuan rumah.

Wass membuka keunggulan Denmark setelah memenangi duel udara dengan Kieran Tierney untuk menanduk umpan silang kiriman Pierre-Emile Hojbjerg pada menit ke-14.

Semenit berselang, keunggulan mereka segera berganda saat Maehle menemukan celah di lini pertahanan Skotlandia untuk menyambut umpan Mikkel Damsgaard dan menyelesaikannya memperdaya kiper Craig Gordon.

Penampilan Skotlandia sedikit membaik di paruh kedua, tetapi mereka hanya mampu menciptakan dua tembakan tepat sasaran, salah satunya pada menit ke-80 lewat sontekan jarak dekat Ryan Fraser, yang bisa dimentahkan secara gemilang oleh kiper Kasper Schmeichel.

Denmark mantap memuncaki klasemen Grup F dengan raihan 12 poin penuh, sedangkan Skotlandia (5) harus melolot ke peringkat keempat disalip Israel (7) dan Austria (7).

Israel dan Austria berjaya di kandang lawan

Dalam pertandingan Grup F lain, yang berlangsung bersamaan, Israel dan Austria sama-sama berjaya meraih kemenangan di kandang lawan.

Israel, yang bertandang ke Torshavn, Kepulauan Faroe, meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah diwarnai torehan trigol Eran Zahavi.

Zahavi mencetak dua gol tendangan jarak jauh untuk membawa Israel nyaman memimpin 2-0 saat turun minum. Munas Dabbur menambahkan gol ketiga dengan sontekan jarak dekat di awal babak kedua, sebelum Zahavi melengkapi raihan trigolnya di masa injury time.

Sementara itu, Austria menang 2-0 atas Moldova di Stadion Zimbru, Chisinau, berkat gol-gol Christoph Baumgartner dan Marko Arnautovic.

Walau dominan sejak awal, Austria harus menunggu hingga pengujung waktu normal babak pertama untuk membuka keunggulan lewat sepakan luar kotak penalti Baumgartner.

Lantas, pada menit keempat injury time babak kedua, Arnautovic menyelesaikan umpan terobosan David Alaba demi melengkapi kemenangan 2-0 Austria.

Pertandingan-pertandingan Grup F selanjutnya akan dimainkan serempak pada Sabtu (4/9) yakni Kep Faroe vs Denmark, Israel vs Austria, dan Skotlandia vs Moldova. (Ant/OL-1)