Kembali ke Chelsea, Romelu Lukaku Mengaku Lebih 'Lengkap'

PESEPAK bola Romelu Lukaku mengatakan dirinya kini telah menjadi striker yang 'lengkap' ketika pemain termahal Chelsea itu menandatangani kontrak untuk kembali berkarier di Stamford Bridge.

Pergi meninggalkan Chelsea pada 2014 lalu, Pesepak Bola asal Belgia itu kembali ke Chelsea dalam bursa transfer pemain musim ini, ia meninggalkan Inter Milan dan bergabung dengan The Blues dengan nilai transfer 98 juta pound sterling (atau sekitar Rp1,9 trilliun).

Memulai kariernya di Chelsea pada 2011 lalu sebagai remaja tak dikenal, Lukaku kembali ke Stamford Bridge sebagai salah satu striker top dunia, dan dia siap membantu The Blues untuk memenangkan tiap pertandingan.

"Saya merasa lebih lengkap sekarang. Saya sudah mencoba untuk menguasai semua aspek yang dibutuhkan seorang striker, dan saya hanya ingin terus meningkatkan detail kecil sepanjang waktu dan terus meningkatkan kekuatan saya," kata Lukaku dalam keterangan resmi klub dikutip dari AFP, Selasa, (17/8).

"Saya hanya ingin mencoba membantu tim untuk menang, dan berusaha untuk selalu ada untuk manajer serta rekan satu tim saya. Saya ingin memastikan bahwa mereka merasa nyama dan mereka dapat bersandar pada saya dalam situasi apapun yang kita hadapi," terangnya.

Sepanjang karirnya selama dua musim bersama Inter Milan, Lukaku telah mencatatkan pencapaian yang luar biasa. musim lalu, pemain berusia 28 tahun itu sukses mencetak 27 gol dan memberikan 11 assist untuk Inter Milan, yang juga membawa klub meraih gelar Serie A.

"Dua tahun di Italia membantu saya menguasai semua aspek permainan untuk seorang striker dan sekarang saya siap membantu klub," tuturnya.

Berbicara tentang perannya di Chelsea, Lukaku mengungkapkan bahwa pelatih Thomas Tuchel ingin dirinya menjadi pemimpin dalam tim.

"Dia ingin saya hadir dan menjadi pemimpin dalam tim," kata Lukaku. "Jika dia ingin saya menjadi titik fokus atau jika dia ingin saya menyerang ruang di belakang, saya bisa melakukannya," imbuhnya.

"Ini tak seperti saya pemain yang baru datang dan tak tahu apa yang diinginkan. Saya tahu liga ini, saya telah mencetak cukup banyak gol di sini tetapi musim lalu adalah musim lali, dan kini kami harus menatap ke depan," jelasnya.

"Saya adalah inti baru dari diri saya sebelumnya. Saya sudah berevolusi dan tim yang saya ikuti adalah tim yang amat kuat, jadi kini kami hanya perlu membuktikannya di lapangan dengan menantang Liga Premier," ucapnya.

Lukaku tak diturunkan untuk membela The Blues saat kemenangan 3-0 ata Crystal Palace di laga pembuka Liga Premier Inggris musim 2021/2022, Sabtu (15/8). Tapi Lukaku diperkirakan akan turun pada laga Chelsea vs Arsenal akhir pekan ini, Minggu, (22/8).

"Kami memperkirakan Romelu akan menyelesaikan karantina (covid-19) tepat waktu untuk bisa bergabung dengan latihan tim pada Selasa. Kami akan berusaha menyiapkan dia untuk bermain melawan Arsenal dan semoga dia bisa berada di lapangan," kata pelatih Chelsea Thomas Tuchel.

Jelang pertandingan akhir pekan ini, Tuchel juga mengatakan gelandang N'Golo Kante yang melewatkan pertandingan pertama musim ini akibat cedera pergelangan kaki di perkirakan juga akan turun ke lapangan pada pertandingan tersebut.

"N'Golo merasa tidak nyaman pada pergelangan kakinya, ia merasakannya dalam pemanansan menjelang pertandingan Super Cup melawan Villareal," sebut Tuchel.

"Kami tidak ingin mengambil risiko yang akhirnya membuat kami memutuskan manariknya pada pertandingan perdana kami, tapi saya pikir N'Golo akan kembali berlatih pada pertengahan pekan ini dan bersiap untuk menghadapi Arsenal," tukasnya.

Dapat diketahui, laga antara Chelsea vs Arsenal akan digelar di Stadion Emirates, Minggu, (22/8) malam WIB. Ini akan menjadi pertemuan kedua antar The Blues dan The Gunners pada bulan ini, setelah sebelumnya kedua klub bertemu dalam pertandingan persahabatan awal bulan Agustus lalu, pada pertandingan itu Chelsea berhasil menekuk Arsenal dengan skor 2-1. (Rif/AFP/OL-09)