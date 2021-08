PSG Tawari Messi Kontrak 2 Tahun dan Gaji Lebih Tinggi dari Neymar

LIONEL Messi semakin mendekat dengan Paris Saint-Germain. Seperti dilaporkan media Prancis, L'Equipe, Les Parisiens sedang dalam tahap negosiasi gaji dengan pihak mega bintang asal Argentina tersebut.



Masa depan Messi sedang ramai diperbincangkan setelah dipastikan tak melanjutkan kontrak bersama Barcelona yang berakhir pada akhir Juni. Setidaknya ada dua klub kaya raya Eropa yang dikabarkan ingin mengincar sang pemain, yakni Manchester City dan PSG.



Awalnya, City digadang-gadang punya kans besar merekrut Messi. Mengingat, sang pemain punya hubungan dekat dengan manajer The Citizens Josep "Pep" Guardiola. Namun, kabar itu langsung dibantah sang pelatih.

Bantahan Guardiola pun membuat isu kepindahan Messi ke PSG semakin kuat. Bahkan, kedua pihak dikabarkan sudah melakukan pertemuan, bahkan bernegosiasi mengenai kontrak dan gaji.

Menurut laporan L'Equipe, kontrak yang ditawarkan PSG kepada Messi adalah dua tahun dengan opsi perpanjangan satu tahun. Selama berseragam PSG, Messi dijanjikan gaji sebesar 40 juta euro atau sekitar Rp679,4 miliar per tahun.



Sebuah gaji yang cukup fantastis. Bahkan, bisa dikatakan gaji tersebut lebih besar ketimbang gaji yang akan ia terima di Barcelona dalam kontrak barunya, yakni sekitar 30 juta euro per musim.



Tak hanya itu. Tawaran gaji PSG kepada Messi juga lebih besar dari Neymar yang merupakan pemain termahal dunia. Saat ini, bintang asal Brasil itu menerima gaji dari PSG sebesar 35 juta euro (sekitar Rp594,3 miliar) per musim.



Selain gaji besar, Messi juga dijanjikan nomor punggung sepuluh selama membela PSG. Menariknya, nomor punggung sepuluh tersebut ditawarkan langsung oleh Neymar.



Namun, Messi dikabarkan menolak dan membiarkan nomor punggung sepuluh itu tetap dikenakan Neymar. Ketimbang memakai nomor punggung sepuluh, ia lebih memilih nomor 19 di PSG. Nomor tersebut merupakan nomor yang pernah ia kenakan pada awal kariernya bersama Barcelona dan juga timnas Argentina. (Medcom.id/Sportbible/OL-4)