UEFA Tunjuk Bjorn Kuipers Jadi Wasit Final Euro 2020

WASIT asal belanda Bjorn Kuipers secara resmi ditunjuk oleh Komite Federasi Sepakbola Eropa sebagai wasit yang akan memimpin pertandingan Final Piala Eropa 2020 (Euro 2020).

Laga final sepak bola bergengsi Eropa akan mempertemukan Tim Nasional (Timnas) Inggris vs Timnas Italia dalam laga yang akan digelar di Stadion Wembley, London, Senin (12/7) dini hari WIB.

"Komite Wasit Federasi Sepakbola Eropa, secara resmi menunjuk wasit asal belanda Bjorn Kuipers sebagai wasit yang akan memimpin pertandingan final Euro 2020," tulis UEFA, dilansir dari laman reminya, Jumat, (9/7).

Berdassrkan catatan UEFA, Kuipers yang saat ini berusia 48 tahun dan telah menjadi wasit internasional sejak 2006, akan menjadi wasit pertama asal Belanda yang memimpin pertandingan final kejuaraan Piala Eropa.

Disebutkan laga nanti akan menjadi pertandingan final ketujuh kalinya untuk Kuipers dalam laga kompetesi UEFA, termasuk diantaranya pertandingan Final Liga Champions 2014 antara Real Madrid vs Atletico Madrid.

Pada Euro 2020, Kuipers sudah mewasiti tiga pertandingan di mana dua pertandingan di fase grup, yakni saat pertandingan Timnas Denmark vs Belgia dan pertandingan Timnas Slovakia vs Spanyol, dan satu pertandingan di babak perempat final antara Timnas Republik Ceko vs Timnas Denmark.

Dalam laga Final adapun Kuipers akan didampingi dua asisten wasit dari Belanda, yakni Sander van Roekel dan Erwin Zeinstra. Sementara itu wasit Spanyol Carlos Del Cerro Grande akan menjadi ofisial keempat.

Wasit asal Jerman Bastian Dankert di percayai oleh Komite Wasit UEFA untuk memantau video assistant referee atau akrab disebut VAR yang akan bekerja sama dengan wasit Jerman lainnya yakni Christian Gittelmann dan Marco Fritz, serta Pol van Boekel dari Belanda. (Rif/UEFA/OL-09)