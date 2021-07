Bawa Inggris ke Semifinal, Harry Kane Jadi 'Star Of Match'

KAPTEN Tim Nasional Inggris, Harry Kane, sebagai pahlawan dalam perjalanan Inggris di Euro 2020.

Kane sukses membawa Three Lions julukan untuk timnas Inggris melaju hingga babak semifinal pertama Inggris di Euro sejak 1996.

Memulai penampilan dengan lambat, Kane sempat mengalami kekeringan gol di babak penyisihan grup, pesepakbola berusia 27 tahun itu bangkit menunjukan ketajamannya dalam laga fase gugur.

Kane mencetak gol pertamanya di Euro 2020 saat Inggris menekuk tim favorit juara Jerman 2-0 di babak 16 besar.

Trend positif itu Kane pun berlanjut di babak perempat final, menghadapi Timnas Ukraina di babak perempat final Kane sukses mencetak dua gol untuk Timnas Inggris

Gol pertama Kane di babak perempat final berhasil di cetak saat pertandingan baru berusia empat menit, setelah Raheem Sterling mengakhiri aksinya di sisi kiri dengan mengirim umpan tarik yang sukses disambut sontekan Kane demi memperdaya kiper Heorhii Bushchan.

Gol kedua Kane terjadi pada menit ke-50, di mana ia mencetaknya lewat sundulan.

Tampil gemilang dalam laga Inggris vs Ukraina, Kane dinobatkan sebagai star of the match atau 'bintang laga' dalam laga Inggris vs Ukraina oleh UEFA.

Peninjau teknis UEFA Jean Francois Domergue menilai bahwa kepercayaan diri yang tumbuh dalam diri Kane menular dengan baik ke rekan-rekan lainnya.

"Dia ditarik keluar setelah kemenangan sudah di dalam genggaman dan telah mencetak dua gol," kata Domergue dikutip dari laman resmi UEFA, Minggu, (4/7).

"Dia begitu konsisten dalam percobaan-percobaan tembakannya, termasuk tendangan voli bagus di babak kedua yang sayangnya diselamatkan kiper lawan," imbuhnya.

"Berbarengan dengan kepercayaan dirinya yang tumbuh, dia solah membawa skuad Inggris tumbuh bersama dengannya," jelas Domergue.

Tiga gol penyerang Tottenham Hotspur dalam fase gugur Euro 2020 itu, bahkan sudah menyamai catatan keseluruhan bintang Portugal Cristiano Ronaldo di fase yang sama pada turnamen sekelas Piala Eropa atau Piala Dunia.

Selain pencapaian itu, Kane juga kini tercatat sebagai penyerang elite di Inggris yang sudah mengemas delapan gol di turnamen sekelas Piala Dunia dan Piala Eropa.

Pencapaian Kane melewati Wayne Rooney, dan terpaut dua gol dari Gary Lineker yang menyumbang 10 gol di turnamen besar untuk Inggris. (Rif/UEFA/OL-09)