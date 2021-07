Delaney Didapuk Sebagai Man of The Match Saat Tundukkan Ceko

THOMAS Delaney yang mencetak gol pertama laga perempat final Euro 2020 Denmark vs Republik Ceko di Baku, Sabtu waktu setempat (Minggu WIB), dinobatkan menjati star of the match atau pemain terbaik versi UEFA.

Delaney mencetak gol pembuka keunggulan Denmark pada saat laga baru berusia lima menit setelah bergerak tanpa kawalan untuk menanduk umpan sepak pojok Jens Stryger Larsen.

Selain gol tersebut, Delaney dipilih peninjau teknis UEFA Dusan Fitzel menjadi star of the match karena kontribusi pentingnya dalam memimpin transisi serangan Denmark di lini tengah.

"Dia mencetak gol pembuka yang teramat penting dan bekerja sangat keras di lini tengah," kata Fitzel dilansir laman resmi UEFA.

"Dia begitu penting dalam transisi serangan Denmark serta mampu mengorganisir beberapa area kunci di tengah lapangan," ujarnya menambahkan.

Baca juga: Tim Dinamit Melangkah ke Semifinal Usai Tundukkan Ceko 2-1

Pergerakan Delaney yang kerap tanpa kawalan nyaris berbuah gol kedua pada menit ke-16, sayang tembakan gelandang Borussia Dortmund itu sedikit melenceng dari sasaran.

Denmark akhirnya mampu menggandakan keunggulan melalui gol Kasper Dolberg tiga menit jelang turun minum.

Ceko sempat membalas lewat Patrik Schick, tetapi Denmark sukses menjaga keunggulan 2-1 bertahan hingga bubaran untuk lolos ke semifinal.

Ini jadi kali pertama Denmark menembus empat besar Euro setelah jadi juara pada 1992.

Denmark memesan satu tempat di laga semifinal di Wembley, London, pada Kamis (8/7) dini hari WIB, di mana mereka akan bertemu Ukraina atau tuan rumah Inggris.(Ant/OL-4)