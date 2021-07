Pendukung AS Roma Sambut Kedatangan Mourinho

MASA jabatan Jose Mourinho di AS Roma dimulai, Jumat (2/7), setelah pelatih Portugal itu disambut meriah oleh ratusan pendukung Giallorossi saat dia tiba di ibu kota Italia itu.

Meski cuaca panas menaungi, para pendukung AS Roma berbondong-bondong mendatangi Bandara Ciampino, Roma untuk menyambut pelatih yang menyebut dirinya The Special One itu.

Pelatih berusia 58 tahun itu, menjelang kedatangannya ke Roma, mengunggah video di media sosial dan mengatakan, "Para pendukung AS Roma, saya tengah menyiapkan koper saya. Sampai jumpa."

Melambaikan syal kuning-merah, Mourinho secara singkat menyapa para pendukung AS Roma sebelum dibawa ke pusat latihan Il Lupo, Trigoria, untuk pertama kalinya.

Mourinho kembali ke Italia, tempat dia menjadi pahlawan pada 2010 setelah mengantarkan Inter Milan meraih treble, Liga Champions, Serie A, dan Coppa Italia.

Dia menandatangani kontrak tiga tahun bersama AS Roma setelah meninggalkan Tottenham Hotspur, dua bulan lalu, setelah gagal meraih satu gelar pun saat memimpin klub untuk pertama kalinya.

Mourinho bersikeras dirinya telah lebih baik ketimbang kala pertama berkiprah di Italia antara 2008 dan 2010.

"Saya sekarang lebih baik. Saya serius. Saya rasa, pekerjaan ini membutuhkan banyak pengalaman," ujar Mourinho dalam wawancara di laman daring AS Roma.

"Sejak meninggalkan Italia, saya bertolak ke Real Madrid, yang merupakan pengalaman luar biasa. Saya mencapai mimpi saya menjadi juara di Italia, Inggris, dan Spanyol."

"Ini adalah pekerjaan dimana Anda menjadi semakin baik setiap harinya hingga Anda kehilangan motivasi."

"Apalagi saya datang ke Italia, negara yang sudah saya kenal. Saya familiar dengan budaya sepak bola Italia," lanjutnya.

Mourinho telah memenangkan 25 gelar sepanjang kariernya. Kini, dia bergabung dengan AS Roma, yang sudah tidak menjadi juara Serie A sejak 2001.

Juara Serie A tiga kali itu, sudah tidak memenangkan gelar apa pun sejak 2008. Mereka finis di peringkat tujuh Serie A, musim lalu.

"Saya ingin membawa Roma meraih sukses. Namun, kesuksesan itu bukan kebetulan namun bisa menjadi warisan di masa-masa yang akan datang," kata Mourinho.

"Saya tidak terbiasa menunggu lama untuk meraih sukses. Saya harap senyum itu bisa segera datang. Saya akan berusaha mempercepat proses itu dan berharap kesuksesan akan datang dalam waktu dekat," pungkasnya. (AFP/OL-1)