Kiper Spanyol Unai Simon Menjadi Star of the Match

KIPER Spanyol Unai Simon dinobatkan sebagai Star of the Match pertandingan perempat final antara Spanyol dan Swiss di Saint Petersburg. Pertandingan itu harus ditentukan dengan adu penalti. Hasilnya, Spanyol menang 3-1 setelah seri 1-1 selama 120 menit bertanding.



Unai Simon menjadi pahlawan kesuksesan Spanyol ke semifinal Euro 2020 setelah menggagalkan dua tendangan penalti Swiss yang hanya berhasil memasukkan satu tendangan penalti dari empat tendangannya. Spanyol sendiri berhasil pada tiga dari lima penendangnya.



UEFA Technical Observer Mixu Paatelainen menyebut dua blok yang dilakukan Unai Simon menjadi alasan memberikan predikat Star of the Matc kepada Simon. Padahal yang justru lebih teruji dalam pertandingan ini adalah kiper Yann Sommer.



Selain mementahkan satu tendangan Spanyol yang dieksekusi Pedri, Sommer juga melakukan banyak penyelamatan gemilang yang memaksa laga ini harus ditentukan lewat adu penalti. Ini fase knockout ketiga dalam turnamen Euro yang dilewati Swiss.

Ironinya ketiga pertandingan Swiss ditentukan oleh adu penalti. Sebelum kalah melawan Spanyol, mereka juga harus melalui adu penalti saat mengalahkan Prancis pada 16 besar lalu dan Polandia pada Euro 2016. (Ant/OL-14)