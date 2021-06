Lawan Belanda, Makedonia Utara akan Buktikan Memang Pantas di Euro

PERTANDINGAN ketiga Grup C Euro 2020, akan menampilkan pertarungan antara pemuncak klasemen Grup C Belanda vs Makedonia Utara yang menduduki posisi terakhir di Grup C, Senin, (21/6) malam WIB.

Dalam perjalanan kedua tim di Grup C Euro 2020, Belanda telah sukses merebut dua kemenangan melawan Ukraina (3-2) dan Austria (2-1). Sementara itu, Makedonia Utara harus menjalani masa-masa sulitnya di babak penyisihan grup setelah kalah dari Austria (1-3) dan Ukraina (1-2).

Meski secara praktis Tim Nasional (Timnas) Makedonia Utara tidak memiliki kesempatan lagi untuk lolos dari babak penyisihan grup, di mana mereka belum membukukan satu poin pun di grup. Namun mereka bertekad akan menampilkan permainan terbaiknya di laga terakhir itu.

Akan melakoni pertandingan terakhir di Amsterdan Arena, Belanda, Pelatih Timnas Makedonia Utara Igor Angelovski, mengatakan pertandingan ini akan menjadi pembuktian bagi skuadnya kepada publik bahwa Makedonia Utara pantas berada di Euro 2020.

"Di babak kedua melawan Ukraina, kami menampilkan Makedonia Utara yang sebenarnya, dan seperti itulah kami akan bermain melawan Belanda, untuk menunjukkan bahwa kami pantas berada di kejuaraan Eropa," ucap Angelovski dilansir dari laman UEFA, Minggu, (20/6).

"Kami ingin kembali tampil sebagai tim Makedonia Utara yang sebenarnya, dan mudah-mudahan di pertandingan itu kami dapat mengambil poin pertama kami di turnamen ini," sebutnya.

Seperti diketahui, dalam pertandingan melawan Ukraina beberapa waktu lalu Timnas Makedonia Utara tampil lebih baik di babak kedua. Melakukan sejumlah gelombang serangan, Gelandang Makedonia Utara Ezgjan Alioski berhasil mencetak satu gol pada menit ke-57.

Menampilan pertahanan yang kuat sepanjang babak kedua, tim yang memiliki julukan Crveni Lavovi (Macan Merah) itu berhasil menahan pergerakan Ukraina untuk menciptakan gol.

Melihat perjalanan timnas Makedonia Utara di babak penyisihan grup, pelatih Belanda Frank de Boer menilai bahwa Makedonia Utara benar-benar pantas berada di Euro 2020.

"Makedonia utara benar-benar layak berada di sini. Mereka melakukan segalanya dengan sangat baik di sini, mereka terorganisir dengan baik," ucap Frank de Boer.

Meski telah mengamankan satu posisi di babak 16 besar dengan merebut dua kemenangan beruntun, bagi Frank de Boer pertandingan melawan Makedonia Utara akan tetap berjalan menarik dan skuadnya pun akan bersiap menghadapi kekuatan mereka.

"Mereka memiliki rubah licik (Goran) Pandev yang membuat tim ini patut diperhitungkan, senang melihat Pandev masih menikmati pertandingan dan bisa menjadi bagian penting untuk negaranya. Jadi kami rasa selama dia (Pandev) masih menikmati pertandingan kami tidak bisa meremehkan mereka," tukas Frank de Boer. (UEFA/OL-2)