Deschamps: Saya Puas Tapi tidak Senang

PELATIH Prancis Didier Deschamps mengaku puas dengan cara timnya bermain saat ditahan imbang 1-1 oleh Hongaria dalam pertandingan Grup F Piala Eropa 2020 di Puskas Arena Sabtu (19/6) malam.

"Saya puas. Saya memang tidak terlalu senang dengan hasilnya, tetapi saya puas," kata dia kepada saluran televisi TF1 seperti dikutip laman UEFA.

"Kami tidak kalah, kami mendapatkan tambahan poin untuk tiga poin yang sudah kami dapatkan," sambung Deschamps.

"Saya kira ini masih membuat pintu tetap terbuka bagi kami dalam mendapatkan agak sedikit peluang untuk pertandingan ketiga," kata pria

yang mengantarkan Prancis menjadi juara Piala Dunia baik sebagai pemain maupun sebagai manajer, selain menjadi juara Piala Eropa sebagai pemain itu.

"Ini satu poin. Sudah pasti bukan yang kami harapkan, mengingat konteksnya, kami akan menerimanya," kata Deschamps, sembari menyanjung

lawannya, "Hebat mereka!"

Sementara itu pencetak gol Hongaria Attila Fiola, yang sempat membawa timnya unggul lebih dulu sebelum disamakan Antoine Griezmann, menyanjung timnya.

"Sungguh menyenangkan melihat bagaimana bagusnya kami bermain. Kami mampu menyajikan permainan yang lebih berani dan kami lebih bagus dalam

menyerang dibandingkan saat melawan Portugal. Hari ini luar biasa sekali," kata Fiola.

Dia melanjutkan, "Kami telah mencapai hasil yang fantastis dari permainan tim yang hebat. Saya bangga pada tim ini, dan juga penonton. Ini adalah salah satu hari paling indah dalam hidup saya!" (Ant/OL-1)