Jersey Baru Timnas Ukraina Picu Kemarahan Rusia

JERSEY baru tim nasional Ukraina memicu kemarahan Rusia lantaran seragam itu menampilkan siluet peta Ukraina yang mencakup Krimea.

Rusia menganeksasi Krimea dari Ukraina, 2014 lalu, dan Moskow menganggap area semenanjung itu sebagai bagian Rusia, kendati publik internasional mengakuinya sebagai wilayah Ukraina.

Jersey baru Ukraina itu diperkenalkan, Minggu (6/6), hanya kurang dari sepekan sebelum babak utama Piala Eropa 2020 dilangsungkan, lewat unggahan di laman Facebook ketua asosiasi sepak bola Ukraina (UAF), Andriy Pavelko.

Jersey kandang Ukraina yang berwarna kurning dihiasi aksen sublimasi peta Ukraina disertai slogan bertuliskan 'Glory to Ukraine!' di bagian

punggung sedangkan di bagian dalamnya bersematkan slogan 'Glory to the heroes!'

Kedua slogan itu kerap digunakan sebagai salam resmi tentara Ukraina.

Deputi parlemen Rusia Dmitry Svischev, dalam laporan kantor berita RIA, mengatakan desain jersey itu sebagai 'provokasi politik' serta menyebut penyematan peta Ukraina 'yang memasukkan wilayah Rusia adalah

tindakan ilegal.'

Juru bicara kementerian luar negeri Rusia Maria Zakharova, melalui media sosialnya menyebut slogan itu berbau nasionalis bahkan membandingkan kedua slogan itu dengan yel-yel Nazi Jerman.

Aneksasi Krimea membuat hubungan Moskow dan Kiev memburuk dan menimbulkan munculnya kelompok separatis yang didukung Rusia di timur Ukraina pada 2014.

Ukraina akan memainkan laga pembuka mereka di Grup C Piala Eropa 2020 melawan Belanda, Minggu (13/6) melawan Belanda di Stadion Johan Cruijff Arena, Amsterdam.

Sedangkan Rusia berada di Grup B dan akan menjamu Belgia, sehari sebelumnya, di Stadion Krestovsky, Saint Petersburg. (Ant/OL-1)