Akhirnya Si Nyonya Tua Kembali ke Empat Besar Liga Itali

KLUB bertajuk Le Vecchia Signora atau Si Nyonya Tua, Juventus kembali memasuki empat besar klasemen Liga Italia seusai meraih kemenangan dalam rangkaian laga pekan ke-37.

Menjamu Inter Milan di Stadion Allianz, Minggu dini hari tadi (16/5), Juve memenangi laga yang kesohor sebagai Derby d'Italia itu dengan skor 3-2.

Kemenangan itu membuat Juventus sementara naik ke peringkat keempat dengan raihan 75 poin, menggusur Napoli (73), menjaga peluang mereka meraih satu tiket Liga Champions musim depan.

Kendati demikian, posisi Juventus belum sepenuhnya aman sebab Napoli baru akan melakoni pertandingan mereka pada Minggu petang nanti dengan bertandang ke Artemio Franchi melawan Fiorentina.

Sementara itu laga semalam juga memperlihatkan kesuksesan Atalanta mengunci satu tiket Liga Champions musim depan selepas mengatasi perlawanan Genoa 4-3 di Luigi Ferraris.

Atalanta kini mengoleksi 78 poin dan dipastikan akan finis di empat besar, sebab hanya Juve yang bisa menyamai raihan poin mereka di pengujung musim, tetapi tim besutan Gian Piero Gasperini punya keunggulan head-to-head berupa satu kemenangan dan satu hasil imbang.

Langkah Atalanta bisa diikuti oleh AC Milan yang menjamu Cagliari di San Siro pada Senin dini hari nanti. Sebab seperti Atalanta, Milan juga punya keunggulan head-to-head atas Juventus, maka kemenangan atas Cagliari bisa mencetak tiket Liga Champions bagi tim besutan Stefano Pioli.

Sementara itu Spezia yang mengalahkan Torino dengan skor 4-1 di Alberto Picco semalam memastikan diri lolos dari ancaman degradasi.

Spezia naik ke urutan ke-15 dengan 38 poin atau unggul tujuh poin atas Benevento yang berada di zona merah dan cuma punya dua sisa laga musim ini.

Benevento bakal berusaha merawat asa tipis mereka menghindari ancaman degradasi kala menjamu tim juru kunci Crotone di Ciro Vigorito Minggu malam ini.

Satu pertandingan lain malam tadi memastikan Lazio tersisih dari persaingan empat besar setelah takluk dari rival sekotanya AS Roma dengan skor 0-2 dalam laga yang kesohor sebagai Derby della Capitale itu.

Berikut jadwal dan hasil Liga Italia pekan ke-37 (dalam WIB, tuan rumah disebut pertama):

Sabtu (15/5) malam s.d. Minggu (16/5) dini hari

Genoa 3 - Atalanta 4 (Eldor Shomurodov 48', 84', Goran Pandev p-67'; Duvan Zapata 9', Ruslan Malinovkskyi 26', Robin Gosens 44', Mario Pasalic 51')

Spezia 4 - Torino 1 (Riccardo Saponara 19', M'Bala Nzola p-42', 74', Martin Eric 84'; Andrea Belotti p-55')

Juventus 3 - Inter Milan 2 (Cristiano Ronaldo 24', Juan Cuadrado 45+3', p-88'; Romelu Lukaku p-35', Girgio Chiellini bd-83')

AS Roma 2 - Lazio 0 (Henrikh Mkhitaryan 42', Pedro Rodriguez 78')

Minggu (16/5) malam s.d. Senin (17/5) dini hari

17.30 Fiorentina vs Napoli

20.00 Udinese vs Sampdoria

20.00 Benevento vs Crotone

23.00 Parma vs Sassuolo

01.45 AC Milan vs Cagliari

Selasa (18/5) dini hari

01.45 Verona vs Bologna. (Ant/OL-13)