Persija dan The Jakmania akan Dipanggil Soal Kerumunan Suporter

POLISI akan memanggil pengurus The Jakmania dan manajemen Persija buntut kerumunan saat perayaan di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Diketahui, setelah Persija juara Piala Menpora 2021, ribuan The Jakmania melakukan konvoi dan berkumpul di Bundaran HI.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan pihaknya akan memanggil pentolan The Jakmania dan manajemen Persija untuk dimintai klarifikasi terkait kerumunan tersebut.

"Ketua Jakmania akan kami panggil untuk kita klarifikasi untuk mempertanggungjawabkan hal ini dan dari manajemen Persija akan kami panggil, akan kami undang untuk menjelaskan kepada penyidik sampai terjadi adanya kerumunan seperti semalam," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (26/4).

Selain itu, Yusri mengatakan pihaknya juga akan mengejar akun-akun media sosial yang mengajak ribuan Jakmania untuk turun ke jalan. Namun, Yusri mengaku enggan merinci akun tersebut.

"Kami penyidik masih lakukan pengejaran kepada akun-akun yang memang mengajak yang memprovokasi untuk berkumpul itu akan kita tindak," kata Yusri.

Sebelumnya, polisi mengamankan 65 orang saat The Jakmania merayakan keberhasilan Persija Jakarta menjuarai Piala Menpora 2021 di Bundaran HI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (25/4) malam WIB.

Yusri merinci 65 orang yang diamankan terdiri dari 52 orang dewasa, 12 orang anak-anak, dan 1 perempuan. Ia mengatakan mereka diamankan untuk dimintai keterangan terkait perayaan The Jakmania yang diduga melanggar protokol kesehatan dengan berkerumun.

"Jadi, total semuanya 65 yang kita amankan di Polda Metro Jaya untuk diambil keterangannya. Arahnya apakah ada yang memerintahkan untuk berkumpul atau ajakan berkumpul di bundaran HI tersebut," kata Yusri.

Yusri mengatakan setelah diperiksa, ke-65 orang tersebut mengaku hanya spontanitas untuk datang ke Bunderan HI sebagai tempat perayaan.

"Mereka spontanitas dengan kemenangan Persija. Mereka berkumpul karena dianggap bahwa Bundaran HI itu ikonnya Persija. Setiap ada kemenangan akan berkumpul di sana," kata Yusri

Setelah dimintai keterangan, pihaknya lalu memulangkan ke-65 orang tersebut secara bertahap. Ia mengatakan pada Senin (26/4) siang semuanya telah dipulangkan. (OL-7)