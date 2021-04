Fans Manchester United Protes kepemilikan Keluarga Glazer

RATUSAN suporter Manchester United berkumpul di luar Old Trafford untuk berdemonstrasi menentang kepemilikan keluarga Glazer, setelah klub sepak bola tersebut terlibat dalam rencana untuk bergabung dengan Liga Super Eropa.



Manchester United termasuk di antara enam klub Liga Premier Inggris yang mendaftar Liga Super Eropa sebelum menarik diri, Selasa (20/4), di tengah badai protes dari penggemar, pemain dan pemerintah Inggris.



Klub tersebut dibeli oleh keluarga asal Amerika Serikat, Glazer, seharga 790 juta pound (sekitar Rp15,9 triliun) pada 2005. Meskipun terdaftar di Bursa Efek New York sejak 2012, Glazers tetap memegang kepemilikan mayoritas.



Pendukung klub berkumpul di Trinity Statue, di luar lapangan, Sabtu (24/4) waktu setempat, dan menyalakan api kuning dan hijau -- warna yang identik dengan protes penggemar terhadap keluarga Glazer.



Dalam protes, pendukung juga membentangkan sejumlah tulisan, di antaranya "United melawan keserakahan" dan "Glazers out."



Wakil ketua eksekutif Manchester United Ed Woodward, salah satu tokoh terkemuka dalam proyek Liga Super Eropa, Selasa, mengatakan bahwa dia akan mundur dari jabatannya pada akhir 2021.



Liverpool, yang dimiliki oleh Fenway Sports Group dan klub Inggris lainnya yang terlibat dalam Liga Super Eropa, juga menerima protes dari sekitar 150 penggemar sebelum pertandingan dengan Newcastle United, Sabtu (24/4).



Spanduk bertuliskan "Cukup sudah, FSG keluar" dan "Pertandingan kami, klub kami: terima kasih tapi tidak ada Yanks" dibentangkan di luar Anfield. Pemilik Liverpool, John Henry, telah meminta maaf atas keterlibatan klub dalam proyek tersebut.



Manchester United, yang berada di urutan kedua di Liga Premier, akan bertemu dengan Leeds United pada Minggu (25/4) malam. (Ant/Rtr/OL-09)