Unggul 2-0, Solskjaer Tak Ubah Strategi di Leg Kedua Liga Europa

PELATIH Manchester United (MU), Ole Gunnar Solskjaer mengatakan bahwa pendekatan timnya tidak akan berubah untuk pertandingan leg kedua perempat final Liga Europa lawan Granada.



The Red Devils berhasil meraih kemenangan tandang penting atas Granada, dengan skor 2-0 pada Jumat (9/4) dini hari WIB. Dua Gol United dicetak oleh Marcus Rashford di babak pertama dan penalti Bruno Fernandes.



Pertandingan itu juga membuat Harry Maguire, Luke Shaw dan Scott McTominay absen dari pertandingan leg kedua di Old Trafford karena akumulasi kartu kuning.



“Ini bukan sebuah malam sempurna, tentu saja kami mendapat tiga kartu kuning dan tiga skorsing untuk pertandingan berikutnya, tetapi hasil 2-0 adalah hasil yang sangat bagus," ujar Solskjaer usai pertandingan kepada MUTV dan BT Sport.



"Tentu saja kami tahu betapa sulitnya datang ke Spanyol untuk mendapatkan hasil seperti ini, kami harus bermain bagus untuk mendapatkannya dan (saya) sangat senang dengan hasilnya.”



Solskjaer juga memuji penampilan Marcus Rashford dan Bruno Fernandes, yang memberikan gol tandang penting di Los Carmenes.



“Mereka luar biasa, mereka sangat baik untuk kami dan mereka sangat penting bagi kami."



"Gol pertama, pergerakan yang sangat bagus dari Rashford dan ia menerima bola dengan fantastis dan penyelesaiannya tidak kalah bagus, dan Bruno, saya tahu ia sangat percaya diri saat mengambil penalti. Meskipun penjaga gawang hampir menyelamatkannya, itu cukup untuk memberi kami keunggulan yang bagus.”



Pelatih asal Norwegia tersebut kemudian ditanya tentang cara pendekatan tim di pertandingan leg kedua mendatang.



“Sama seperti yang selalu kami lakukan. Kami ingin memenangkan setiap pertandingan sepak bola, karena ini masih tim muda, ini adalah tim yang terus belajar," lanjut pelatih asal Norwegia itu.



"Kami harus lebih baik dari waktu ke waktu, kami bisa tertinggal begitu cepat bila sedikit beristirahat dan kami tidak dapat memiliki pendekatan lain selain maju dan mencoba menciptakan peluang serta mencetak gol, terutama di Old Trafford saat kami merasa nyaman," ucap Solskjaer. (Ant/OL-09)