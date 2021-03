Pickford Absen Bela Inggris di Kualifikasi Piala Dunia

PENJAGA gawang Everton Jordan Pickford dipastikan absen membela Inggris di tiga laga kualifikasi Piala Dunia karena cedera.

Kiper andalan the Three Lions itu mengalami cedera saat the Toffees kalah 2-1 dari Burnley di laga Liga Primer Inggris, Sabtu (13/3) lalu.

Pickford telah menjalani pemeriksaan pada Senin (15/3) dan dipastikan absen di tiga laga timnas Inggris setelah mengalami cedera otot perut.

Everton memastikan Pickford akan menjalani perawatan oleh tim medis klun di USM Finch Farm dan tidak akan membela Inggris dalam laga melawan San Marino, Albania, dan Polandia.

Penjaga gawang berusia 27 tahun yang bulan lalu absen karena cedera tulang iga juga akan absen membela Everton di laga perempat final Piala FA melawan Manchester City, Sabtu (20/3) mendatang.

Pelatih Inggris Gareth Southgate akan segera mengumumkan skuat timnas Inggris dengan penjaga gawang Burnley Nick Pope dan kiper Manchester United Dean Henderson bersaing untuk menggantikan posisi Pickford.

Pickford merupakan pemain kunci saat Inggris melaju ke semifinal Piala Dunia 2018. (AFP/OL-1)