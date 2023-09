Puisi-puisi Rina Iksanti

Ilustrasi: Bechir Boussandel

Rumah Tak Bertuan: Debar Rindu Merayap

Dalam lautan rindu yang merayap,

kutemui dirimu, tuan dari hatiku,

seperti ombak menghampiri pantai,

debar rindu padamu tak pernah usai.

Tuan, kau adalah matahari dalam hari-hariku,

cahayamu menerangi langit kelam malam,

dalam senyummu, ada kilauan bintang-gemintang,

menari dalam kegelapan, mengiringi mimpi-mimpi.

Ketika tuan bersama, waktu berlalu cepat,

seakan-akan sejam terasa sedetik,

kita berjalan bersama dalam lautan rasa,

debar rindu merayap, tak terkalahkan.

Tuan, engkau adalah melodi dalam nada hatiku,

setiap kata yang terucap adalah puisi yang tercipta,

kau adalah penulis cerita cinta yang abadi,

dalam debar rindu yang tak pernah mati.

Lalui waktu bersama hanya kita berdua

debar rindu merayap dan tak terbendung,

tuan, dalam pelukanmu aku menemukan rumah

debar rindu menyatukan kita selamanya.

Biarkanlah semua menjadi arah,

menuju jalan kita yang tak berujung,

tuan, engkau pemimpin dalam cinta ini,

debar rindu merayapi kita bersinar.

Desember 2022



Kehangatan: Candaan Hujan Basahi Bumi

Hangat pagi menyelimuti kegirangan

saat hujan menari-nari di tanah yang haus,

seperti tawa anak-anak, banjir riang pun turun

membasahi dahaga bumi, menciptakan kisah,

setiap tetes bagai pesona turun dari awan

Merayakan irama hidup yang tenang

saat gelap berjumpa sinar bintang,

malam lembut, dingin, dan keras

hujan kian mengguyur, tanah tersenyum bahagia,

kehangatan dalam candaan yang tak terucap

tiap tetesan ialah melodi dalam kegelapan,

mengiringi tidur dan merayakan pertemuan.

Di genting-genting, hujan menarikan rahasia,

melukis gambar-gambar dalam kegelapan,

candaan hujan adalah puisi yang dinyanyikan alam,

mengisi jiwa dengan ketenangan dan kehangatan

dalam tetesan hujan, mengajarkan penantian,

membawa harapan, tak terbatas dan tak terkira.

Hujan serupa kecupan lembut semesta,

dan saat mereda, bumi pun berseri,

bunga-bunga tumbuh dan segala yang hidup bergembira,

candaan hujan adalah janji alam tentang kehidupan abadi,

membawa harapan dan keindahan dalam setiap tetesnya,

berharap waktu tak cepat berlalu merajut langkah.

Setiap celah, ada cerita dalam bahasa diam

kelembutan bisa menciptakan keajaiban,

kisah yang terukir, menyambungkan coretan tinta

dengan hasil yang dibawakan dalam setiap percikan,

mengajarkan arti kehidupan dalam segala ujian,

menggambarkan keajaiban, abadi di sudut-sudut rimba.

April 2022



Kau adalah matahari dalam hari-hariku, cahayamu menerangi langit kelam malam.



Warna-warni: Kembang Api di Langit Hati

Kembang api di langit hati bersinar terang

menari-nari, merayakan cinta yang membara,

warna-warni perasaan meledak dalam gelap

seperti kembang api di malam yang sunyi.

Cahaya api memancar, tak terduga dan megah

bagai percikan kata-kata indah dalam percakapan,

detik-detik berharga, berkilau dalam keremangan

seiring rasa cinta yang mengalir dalam jiwa.

Kembang api bisa padam, sirna begitu saja

seperti rasa cinta yang pupus lalu memudar,

namun jejak cahaya kisah akan selalu bersinar

di langit hati yang pernah sang rasi terangi.

Kembang api di langit hati, simbol kehidupan kita

berkilau dalam kenangan, bercahaya dalam mimpi,

mengingatkan kembali kita akan kegembiraan

bersama langit yang selalu kita bawa bersama.

Februari 2022



Sentuhan Waktu: Doa di Langit Bening

Sentuhan waktu, tak terasa seperti pasir

di telapak tangan kita yang rapuh,

mengalir begitu cepat, tak terbendung

meninggalkan jejak-jejak yang tak terlihat.

Di langit bening, doa-doa terbang tinggi,

seperti burung-burung kecil yang merdeka,

mereka membawa harapan dan rasa syukur,

menyusuri angkasa yang tak terbatas.

Doa-doa adalah pesan-pesan kecil

yang terukir di dalam hati yang tulus,

mereka terbang melewati awan-awan putih,

menyentuh bintang-bintang di malam sunyi.

Langit bening adalah kanvas yang tak berujung,

doa-doa adalah lukisan dari hati yang ikhlas,

mereka menghiasi tebing langit dengan cinta,

mengisi ruang angkasa dengan getaran kasih.

Di balik remang bintang yang berkedip di sana,

doa-doa yang mengarungi jarak dan waktu,

mereka mengisahkan cerita-cerita kehidupan,

dalam sentuhan waktu yang tak pernah terhenti.

Kita belajar dari langit bening tenang,

bahwa doa-doa selalu memiliki sayap,

mereka terbang bebas tanpa batasan

menghantarkan harapan ke tempat jauh.

Teruslah kita merapal ketulusan,

melepaskan doa-doa ke langit yang biru,

karena di sana, di antara bintang-bintang bersinar,

doa-doa terbang membawa cinta yang abadi.

September 2022



Baca juga: Puisi-puisi Dwita Utami

Baca juga: Puisi-puisi Valentina Senduk

Baca juga: Puisi-puisi Natalya Gorbanevskaya

Rina Maharani Iksanti, pemuisi, lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 7 Juni 1999. Alumnus S1 Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro, Semarang (tamat 2021). Puisi-puisinya tersebar di sejumlah media massa. Menulis riset sastra dan budaya, antara lain Babad Tong Tya: Jejak Sastra Cina di Surakarta yang Terlupakan dan Political Changes and the Early Spread of Islam in Pengging as Depicted in the Serat Kebo Kananga. Kini bekerja sebagai penulis lepas. Ilustrasi header: Bechir Boussandel, Sleep Carrier, cat minyak pada kanvas, 60 x 80 cm. (SK-1)