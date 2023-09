Puisi-puisi Zahid Ilyas

Ilustrasi: Wiwik Oratmangun

O, Switzerland!

Hamparan danau sejauh mata memandang

rumah-rumah di lembah dan pebukitan

padang rumput, hutan pinus, serta lahan

hijau pertanian buat mataku enggan

berkedip sepanjang perjalanan kereta

dari Lausanne ke Interlaken.

O, negeri kecil di kaki Alpen

elok nian kau tata dirimu dari pusat

perkotaan hingga sudut pedusunan

kau memberi ekosistem yang nyaman

dan rakyat hidup berlimpah kemakmuran.

O, negeri kecil yang melampaui imaji

masa kanakku tentang keindahan

kau pupus lelahku, basahi jiwaku

setelah perjalanan panjang.

O, negeri kecil Switzerland!

Pesona alammu dan kesungguhanmu

merawat anugerah Tuhan, jauh lebih indah

dari cerita yang pernah kudengar.

Lausanne, Agustus 2023



Menara Eiffel

Di sepertiga abad kedua usiamu ini

kau masih saja kokoh berdiri

orang-orang datang dan pergi

yang pernah singgah kini tak kau lihat lagi,

yang kemarin pulang mungkin takkan kembali.

Para penjual miniatur berganti-ganti generasi

dan Gustave Eiffel, lama tak berkabar lagi

Seine dan gigil musim dingin jadi teman abadi.

Di sepertiga abad kedua usiamu ini

beratus musim telah kau lalui

didera angin sepanjang hari

ditusuk dingin dan sengat matahari

namun masih saja kokoh berdiri.

Seakan ingin terus jadi saksi

kefanaan hidup manusia

dalam rahasia mautnya

sendiri-sendiri.

Paris, Agustus 2023

Berkawan Maut

Jangan takut mendekap maut sekarang

sebab ia takkan terlambat atau lekas datang

meski berulangkali kau rapalkan

ia adalah tenggat waktu yang lekat di badan

sejak ruh ditiupkan.

Lebih baik berkawan dengan maut sekarang

karena dengan begitu, ia akan mengajarimu

tentang apa yang perlu dipersiapkan

sebelum ia jadi tamu tak diundang.

Banyak mengingat maut

membuat hati jadi lembut

luruh rasa cemas dan takut

pada segala yang bikin jiwa mengkerut.

Tengoklah para kesatria itu:

mereka yang syahid di medan perang,

sabar dalam kesempitan, ikhlas berbagi

di tiap kesempatan, selalu bermuhasabah

di keheningan malam, atau mereka

yang menahan langkah, kecuali untuk kebajikan.

Betapa cerdas! Menukar kefanaan dengan keabadian,

memilih maut dalam senyuman Tuhan.

Bogor, Agustus 2023



Penjajah dan Penghianat

Menyusuri kota-kota di Belanda

terbersit rasa heran di benakku:

ini negeri cuma sepertiga luas Jawa,

mengapa dulu menjajah begitu lama?

Di taman Kota Amsterdam

kuhapus pelan-pelan sisa dendam

atas luka tiga setengah abad kelam.

Sebab mereka yang hidup kini

bukanlah pemikul beban masa silam,

pun karena penjajahan itu sendiri

tak semata ulah musuh dari luar,

melainkan selalu ada penghianat

yang menikam dari dalam.

Kulirihkan doa dan suratulfatihah

tuk mereka yang berjasa

membebaskan negeriku dari penjajah.

Pulang ke negeri tercinta

rasa sesak membuncah di dada

sekomplotan penghianat berwajah beda

kulihat berseliweran di mana-mana.

Mereka obral lahan, tambang, kebijakan

dan apa saja pada sesiapa

yang mau turuti nafsu angkaranya.

Si penjajah pun kini tak lagi tenteng senjata,

mereka cukup datangi para penguasa

yang bersedia mencekik batang leher rakyatnya.

Amsterdam-Jakarta, Agustus 2023



Zahid Ilyas, dosen dan penulis lepas. Tulisannya berupa opini, kolom, cerpen, dan puisi pernah dipublikasikan di sejumlah surat kabar nasional dan daerah serta media daring. Sehari-hari bekerja sebagai dosen mata kuliah epidemiologi di Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, Institut Pertanian Bogor.