Puisi-puisi Konstantin Sokha

Ilustrasi: Kartinki

Ya Tuan! Jangan Memohon Padaku

Ya tuan! Jangan memohon padaku untuk kembali bersamamu!

Jangan melawan! Tak perlu bersikap baik – bacalah catatan ini!

Sebab aku adalah setiap bulumu yang dipotong dengan gegabah

Sebab akulah segala jeritan yang tersangkut di tenggorokanmu!

Dekade berlalu dan kau mengubur impianku!

Pikiran tuk melarikan diri selalu berkerumun di hatiku!

Guru memutuskan semua! Kini aku melangkahinya!

Sehingga – siapa jadi siapa? Siapa rekan siapa?!

Setelah merebut kerajaanku, aku akan menaklukkan yang lain!

Tidak peduli seberapa berat dan keras ini perjuangan!

Pergilah! Ayo cepat! Selamatkan ayahmu yang tidak pernah terlihat

Aku akan mengurus mimpi-mimpi yang lebih baik!

Bakat untuk mencuri terlihat di gerik tubuhmu –

Kunci untuk membuka kunci yang didambakan!

Kau keturunan bangsawan tanpa leluhur...

Aku bisa menyebutmu idiot, tapi tak sanggup mengejek!

Pikiran dengki dan rasa iri itu menakutkan,

Darah dan daging surgawi biarlah mengucur deras...

Memegang kartu sejak kelahiran... tapi jadi momok

Faktanya kau membiarkan diri terjerat sendiri!

Di antara yang lain, aku memiliki potensi sebagai penjudi!

Dan garis-garis cahaya harus memberi ruang di langit!

Setidaknya dua kali sehari kualami; jam rusak dan cermin bengkok

Aku tidak sanggup memberitahumu untuk berbohong!

2023



Saudari Terkasih, Dengarlah!

Saudari terkasih, dengarkanlah orang yang butuh pertolongan

Kutahu betapa sulitnya untuk sekadar bertahan hidup!

Anak-anak alim memeluk burung dan kelinci

Hampir tidak pernah diberi makan: benar-benar kering!

Lagi pula, aku tidak merasa malu

Jika bisnisku tidak disebut penipuan!

Semangatku begitu mudah dinyalakan...

Tuan-tuan! Seni dan kejahatan itu sama!

Aku juga tidak sepenuh hati suka dengan keberadaanku

Saat orang banyak marah, mengamuk, dan mengejarku,

Kesenangan tidak mengenal batas dan aku merasa lebih baik sendirian

Saat target mengira kita adalah "teman"... tahukah kau bagaimana rasanya?

Lagi pula, aku tidak merasa malu

Jika bisnisku tidak disebut penipuan!

Semangatku begitu mudah dinyalakan...

Tuan-tuan! Seni dan kejahatan itu sama!

Kau hanya bahan tertawaan! Aku tidak tahu bagaimana menyebutnya:

Sempurna dan baik hati! Kau tidak layak ditertawakan!

Ketika tidak cukup uang di dompetmu

Aku mengerti otakmu juga tidak cukup!

Lagi pula, aku tidak merasa malu

Jika bisnisku tidak disebut penipuan!

Semangatku begitu mudah dinyalakan...

Tuan-tuan! Seni dan kejahatan itu sama!

2023



Aku bisa menyebutmu idiot, tapi tak sanggup mengejek! Pikiran dengki dan rasa iri itu menakutkan.



Kereta

Putra Helios terlalu muda. Lalu bagaimana?

Dia akan memerintah sampai penghujung hari;

Tidak ada gunanya mengubah keputusan,

Berkat putra tercurah di musim gugur...

Tapi Phaeton, mencengkeram kendali,

Tidak bisa menjinakkan api surgawi;

Istirahat bersama awan semenit

Kemudian bersua empat kuda gila.

Dan selanjutnya api tidak

Akan mematuhi apapun;

Membakar tanah dan hutan,

Kereta emas terus melaju.

Surga tidak akan menjawab tangisan;

Lagi pula, tidak ada perbatasan

Di jalan, baik untuk kuku

Maupun untuk roda.

2023



Embun Beku

Jiwa dan pikiranku tersiksa melihat kenyamanan,

Mahkota tujuan menghitam legam;

Cermin memantulkan cahaya dalam merkuri

Sedang patahan hujan luruh perlahan.

Kulihat bercak coklat dedaunan tua

Angin kencang mengoyak rerantingnya,

Satu per satu luruh di trotoar yang licin

Dan langit kelabu pun meringkuk.

Salju halus, mengering seperti remah roti,

Meleleh saat menyentuh tanah.

Langit menghitam pekat

Pepohonan ditumbuhi es.



Blizzard, mendatangi kami dengan busur,

Menaburkan bubuk salju dan debu.

Di pagi hari, kami dibutakan cahaya terang,

Tanah hitam akan menjadi putih.

2020



Konstantin Sokha, pemuisi asal Moskwa, Rusia. Menulis puisi dan prosa. Peraih Grand Prix Poetic Youth of Moscow (2019). Puisi-puisinya tersebar di sejumlah media berbahasa Rusia dan Jerman. Kini sedang belajar sastra di Maxim Gorky Institute of Literature and Creative Writing. Puisi-puisi di sini diterjemahkan dari Bahasa Rusia ke Bahasa Indonesia oleh penyair dan editor puisi Media Indonesia Iwan Jaconiah. (SK-1)