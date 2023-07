Puisi-puisi Syukron Shobah

Ilustrasi: I Made Ananda Krisna

Molotov

aku mencintaimu

seperti molotov

yang meledak

&

kau tahu setelahnya

lahir supernova

memesona langit jiwa

2023



Sunyi Bernyanyilah

karena engkaulah diri ini betah bertahan:

baik, risau, doa, nubuat bermesraan

pena patah, kertas lecak, bahasa sabak

bertumpukan dalam kamar sebelum terbakar

sesekali lembar terbuka dan terkenang

sesekali ingin dibuang dan dilupakan

meski saja ada catatan yang berharga

tempat ini terbuat dari amarah, salah paham, penghakiman

sebagian bahagia, harmoni, perhatian

catatan, puisi, lagu sederhana adalah hiburan

sebelum kerja mengupas usia perlahan-lahan

sebelum engkau segera tua melewati tipu, timpa, tempaan

biarlah napas berembusan dengan mengenal pemiliknya

suara parau, sunyi senyap bernyanyilah

pejam mata mendengarnya bersahaja

urat hijau pada tangan biarkanlah istirahat

sebelum bangun dan mencatat apa saja semaunya

2023



Dan

dan apabila aku hanya menjadi

pasir dalam tepian boba matamu

aku tak ingin hadir di dunia ini

dan apabila aku hanya menjadi

sakit dalam peredaran darah nadimu

aku tak ingin hadir di dunia ini

dan apabila aku hanya menjadi

duri dalam daging dan nuranimu

aku tak ingin hadir di dunia ini

dan apabila aku hanya menjadi

noda dalam dosa dopaminmu

aku tak ingin hadir di dunia ini

dan apabila aku hanya menjadi

sedih dalam sendumu

aku tak ingin hadir di dunia ini

dan apabila aku hanya menjadi

sepi dalam malammu

aku tak ingin hadir di dunia ini

dan apabila aku hanya menjadi

jerat dalam sayapmu

aku tak ingin hadir di dunia ini

dan apabila aku hanya menjadi

perangkap dalam gerakmu

aku tak ingin hadir di dunia ini

dan apabila aku hanya menjadi

sia-sia dalam hidupmu

aku tak ingin hadir di dunia ini

2023



Cinta Bukan Kutukan

barangkali cinta bukan kutukan, suatu kali

mata kaca mata bening

suci lahir batin

ketika hari berganti jubah setiap hari

tak peduli apa namanya

lonceng angin pada diri bersekutu dengan angin

mungkin sampai mati, mungkin ada yang mati

suatu kali biji hujan rontok pada kain

karena kesalahan atau kejutan

mungkin biji-biji hujan berguna membasuh luka

ada yang harus mati pada setiap kelahiran cinta

barangkali cinta bukan..., suatu kali

kata-kata tak diperlukan

ketika pencinta telah hilang

mabuk dalam ekstasi

luka pada lambungnya

tak mengusik kesetiaan

fantasi, terima kasihlah kepadanya

karenanya, cinta masih betah untuk dirawat dan ditanggung bersama-sama

2023



Penghabisan

(dari pasir putih sampai 1000 km anyer panarukan)

senja merah saga

pantai perak sepia

mungkin kita bertanya, kenapa

di antara riak dan jarak

sampan mengambang ombak

metafor kesedihan

anak-anak pulang ke rumah

angin lemah menampar muka

ada kangen pada matanya

ada harap pada tatapnya

entah pada siapa

di sepanjang bibir pantai

ada jejak tak bernama

langkah kaki yang memanjang

ranting kering setengah patah

pohon ketapang pasir basah

seseorang duduk di sana

terpana memandang dunia

terpesona pada luasnya

2023



Puisi Singkat Tentang Sakit Kepala

singkatnya begini:

apa pun yang ingin kau lakukan, lakukan. yang tidak, jangan. fatum brutum amor fati. rindu tak akan membuatmu mati. mungkin sedikit nyeri. bodrex di lemari, ambil, telan, minum. baca kafka, “i am free, and that is why i am lost.” malam hari, memikul mimpi-mimpi. mendekatlah sini, di telingamu akan kubisiki, “i belong to you, you belong to me.” resapi. peluklah kesedihan ini, cum kebahagiaan ini, ratapan seorang insomnia, seorang penanti. cogito ergo sum. besok ada pagi, lagi. ingatlah si sinis diagones dari sinope, yang hanya ingin menikmati cakar matahari. que sera sera, iqra, pikir, pikir, pikir. kalau kau sudah lelah. berbaliklah. tersenyumlah. aku sudah lama menanti. pulanglah, istirahatlah

ke pelukan

yang

hangat ini

di rumahmu

yang

paling nyaman

di dunia

2023

Baca juga: Puisi-puisi Iwan Jaconiah

Baca juga: Puisi-puisi Yudi Damanhuri

Baca juga: Puisi-puisi Yudhistira Massardi

Syukron Malikus Shobah, pemuisi, lahir di Probolinggo, Jawa Timur, 2 Juni 2001. Alumnus S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah di Universitas Negeri Malang. Sehari-hari bermukim dan berproses di tanah kelahirannya. Ilustrasi header: I Made Ananda Krisna, Big Superhero (2023), 140 x 300 cm, cat akrilik pada kanvas. (SK-1)