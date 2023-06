Puisi-puisi Maya Angelou

Ilustrasi: Aisulu N

Pengumuman Kontemporer

Bel rumah berbunyi,

aku memasak sup sapi,

memakai liontin perakmu.

Tuan tanah ketuk-ketuk pintu

uang sewaan tersedia di saku.

Padamkan semua lampu

tahan napas sejenak perlahan

jamah hatiku dengan genggamanmu.

Dua pekan lalu aku kehilangan pekerjaan

sedang ini hari jatuh tempo tagihan bulanan.



Afrika

Seorang gadis berbaring

sehelai tebu manis

terselip di rambutnya

kaki berwarna keemasan

payudara serupa pegunungan

dua Nil air mata mengalir.

Dia lelap tertidur

bertahun-tahun dalam gelap.

Di atas lautan putih

syair pucat dan dingin

para perompak beraksi

dalam balutan es yang tebal

membawa gadis-gadis sedarah

dan menjual putra-putra perkasa

semua digerejakan dalam kasih Yesus

namun dibantai dengan pistol.

Hingga dia pun terbujur kaku.

Kini gadis itu bangkit

mengingat rasa sakit

mengenang kerugian

dan menjerit keras, namun sia-sia

dia melongok kembali

sejarah dirinya dibunuh

dia perlahan melangkah

meskipun tubuh terbaring selamanya.



Saat Aku Memikirkan Diriku Sendiri

Saat aku memikirkan diriku sendiri,

aku tertawa setengah mati,

hidup jadi lelucon besar,

bagai tarian yang berjalan,

dan lagu yang berbicara,

aku tertawa sampai hampir tersedak

saat aku memikirkan diriku sendiri.

Enam puluh tahun ada di dunia orang-orang ini

seorang anak di tempatku bekerja memanggilku perempuan

aku mengatakan "Ya Bu" demi pekerjaan.

Terlalu bangga untuk membungkuk

terlalu miskin untuk dilanggar,

aku tertawa sampai perutku mual,

saat aku memikirkan diriku sendiri.



Orang-orang dapat membuatku berbagi sisi hidup,

aku tertawa sekuat-kuatnya sampai hampir mati,

kisah-kisah yang mereka ceritakan, terdengar berbohong,

mereka menanam buah,

tapi memakan kulitnya,

aku tertawa sampai menangis,

saat aku memikirkan orang tuaku.



Bocah Tewas di Laut Purba

Ayah,

aku menunggumu di lautan pasang

mencuci piramida tinggi di kepalaku.

Gelombang, berlekak-lekuk

baris jagung di sekitar kaki hitamku.

Langit bergeser

dan bintang menemukan lubang

yang baru saja ditetapkan dalam kegelapan.

Pencarianku berlanjut.

Cangkang mungil di pergelangan tangan

para debutan seperti abu mengingatmu.

Ketidakhadiran masa kanak-kanak

enggan menghentikan suaramu. Telingaku

mendengar. Kau berbisik-bisik

di lorong berair.

Mengerang sedalam-dalamnya

dari perut lautan agar lagumu

mengalun keras padaku.

Pohon palem membungkuk

mengapung-apung padaku

bagai sabana yang hilang

bocah-bocah menyukai anggur biru

yang bergoyang-goyang bagai gadis idaman

Tertawa di pantai berpasir

seputih tulangmu yang bersih

di kaki perairan masa silam.

Ayah,

aku menunggumu

terbungkus dalam perut paus.

Kini darahmu membiru di atas

permukaan kuburan kami yang

perlahan-lahan terombang-ambing.



Maya Angelou, penulis memoar, penyair, dan aktivis hak-hak sipil Amerika Serikat. Lahir di Saint Louis, Missouri, 4 April 1928 dan wafat di Winston-Salem, North Carolina, 28 Mei 2014. Menerbitkan tujuh autobiografi, tiga buku esai, dan beberapa buku kumpulan puisi. Buku autobiografi awalnya berjudul I Know Why the Caged Bird Sings (Saya Tahu Mengapa Burung yang Dikurung Bernyanyi, 1969), menceritakan tentang kehidupan dunia remaja sehingga membuat namanya mendapat pengakuan internasional. Puisi-puisi di Sajak Kofe - Media Indonesia diterjemahkan oleh Iwan Jaconiah dari buku Angelou berjudul The Complete Collected Poems (Kumpulan Puisi Lengkap) yang diterbitkan Virago Press, London, 1994. (SK-1)