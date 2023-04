Puisi-puisi Justin Farley

Ilustrasi: Wassily Kandinsky

Kasih Menebus Penderitaan Dunia

: penyaliban Yesus dan Jumat Agung

Engkau menebus dosa-dosa kami,

dicambuk karena kesalahan manusia,

ditusuk di lambung demi kemuliaan.

Darah yang dikorbankan telah

memperbaharui hidup kami.

Demi kasih, Engkau meneguk secawan

cuka yang ditakdirkan bagi bibir-bibir kami.

Dengan rendah hati, memberi setiap kebutuhan,

bahkan saat manusia menyegel takdir-Mu dengan kecupan.

Tak sekalipun Engkau merasakan sakit

diurapi secara murni dari takhta surga,

tetapi menjadikan diri sebagai hamba

menderita tuk menanggung dosa kami.

Kami tidak melayani seorang raja

siapa pun tidak melihat peperangan,

namun Ia berjuang di garis terdepan.

Kami memanggil-Nya; "Abba, ya Bapa."

Ia mengerti air mata di mata kami.

Pada hari itu, kasih membaluti paku besi yang dingin,

mahkota duri, dan dosa dunia dipikul di pundak-Nya.

Katakan apa yang kau inginkan tentang Ia,

tetapi salib enggan mengatakan; Ia tidak mencintaimu.

Salib bukanlah akhir, namun hanyalah awal

jejak dikobarkan melalui perbatasan dosa,

tapi jalan terang masih membentang panjang di depan.

Kami akan memikul dan membawa salib masing-masing.

Darah daging kami pun menunggu untuk kelak disalibkan.

Apakah kau akan mengikuti-Nya saat Ia memanggilmu?

Maukah kau mati bagi dirimu sendiri agar terlahir baru dalam roh?

Penyaliban ialah pengorbanan terbesar

akan kasih-Nya yang mulia kepada dunia ini.

Namun, ingatlah bahwa Ia telah menyerahkan

nyawa agar kita senantiasa mendengar firman-Nya,

oleh karunia kita menemukan iman dan pengharapan.

Setiap hari Yesus memanggil kita untuk menjadi murid.

Tak cukup hanya sekadar melihat salib.

Apakah kau bersedia mengikuti-Nya?

Apakah kau siap menerima upahmu di sorga?



Jalan terang masih membentang panjang di depan. Kami akan memikul dan membawa salib masing-masing.



Kebangkitan

Ambillah hati yang terluka ini

yang berdetak dengan kuncinya sendiri

dan sesuaikan dengan keindahan rahmat-Mu.

Kumpulkan pecahan-pecahan yang tersebar ini –

bagian dari manusia yang aku dambakan

dan bentuklah aku menurut gambar Putra-Mu.

Mandikan aku di bawah gelombang air hidup-Mu.

Bagiku, Engkau adalah satu-satunya

yang menghidupkan dan memulihkan.

Di mata-Mu bersinar terang dunia

menyebar seperti fajar di pagi basah

dan membawa penglihatan bagi orang buta.

Bapa, temukanlah di mana aku berada – lemah dan kotor.

Bolehkah aku tidak bekerja, namun biarkan Engkau bernubuat melaluiku.

Aku hanyalah cabang, Engkau adalah pohon kehidupan.

Panggil, kumpulkan bangsa-bangsa

semua yang patah dan lelah

biarlah hati mereka terpuaskan.

Sokong kami dari keputusasaan.

Angkat kami keluar dari lubang busuk dan lumpur remuk.

Basuh kaki kami sampai bersih.

Di saat kami gagal, Engkau menebus dosa kami.

Apa yang hilang dari kami, Engkau selamatkan.

Kebangkitan akan datang. Apakah kau merasakannya?

Persiapkan hatimu! Bangunlah!

Buka matamu dari tidur dan kantuk!

Buka telingamu untuk nama yang memulihkan jiwa!

Justin Farley, penyair dan prosais, berkebangsaan Amerika Serikat. Kumpulan puisinya yang terkenal ialah A Voice in the Wilderness: a chaphook of Poems about God" (2020). Kini, tinggal di Indianapolis, Amerika Serikat. Puisi di sini disari dari judul aslinya The Day Love Bore the World’s Pain – A Poem about Jesus’ Crucifixion (2015) dan diterjemahkan oleh Iwan Jaconiah, penyair, kulturolog, dan editor puisi Media Indonesia. Ilustrasi header: Wassily Kandinsky (1866-1944), Ribbon with Squares (1944), cat minyak dan gouache pada kanvas (42.0×58.0 cm), New York, The Solomon R. Guggenheim Museum. (SK-1)