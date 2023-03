Puisi-puisi Vadim Shefner

Ilustrasi: Artur Saryan

Di Taman, Mereka Membakar Daun...

Di taman, daun-daun mengering,

api biru perlahan melahap semuanya.

Ada yang terbakar dan ada yang termenung,

seolah-olah menanti kebahagiaan datang.

Sayang, bahagia ikut lenyap

hangus bersatu bersama tanah,–

kau serupa malam yang gelap,

diselimuti temaram – cahaya.

Perlahan aku melangkah ke jalan

namun tidak menemukan sesuatu,

hanya memanggilmu lewat igauan:

"Kembali dan berbaring lagi di sini.

Kembali, kembalilah ke tempat permulaan,

katakan kepadaku jika kebahagiaan itu ada."

Di taman daun-daun mengering,

api biru perlahan melahap semuanya...

1945



Hujan di Musim Semi

Hujan palu perak

mengetuk bumi di musim semi,

seperti sejuta dokter yang lucu-lucu.

Dan bumi pun menjawab hujan: "aku sehat!"

1948



Hakikat Kehidupan

Tuan telah mati, tetapi barang-barangnya utuh,

mereka tidak peduli, tentang kemalangan manusia.

Saat tiba waktumu, cangkir di rak pun tak kan pecah

dan deretan gelas berkilau tak meleleh seperti es batu.

Mungkin tak ada gunanya berusaha keras untuk sesuatu hal,–

cermin begitu patuh mengekspos diri mereka kepada orang lain,

kerumunan penonton pun acuh tak acuh dengan tempat duduk,

dan kaki meja bersegi enggan bergetar dan berderit.

Sebab untuk alasan tertentu, semua akan sirna di dunia,

meteran listrik tidak akan menyala, sebaliknya

ponsel tidak akan mati, film di dalam kaset tidak akan menyala,

dan kulkas yang dingin tidak akan ikut mengantar peti matimu.

Jadilah tuan bagi milikmu, namun jangan berikan dirimu disembelih,

jadilah selalu tuan yang adil dan tidak perlu berpihak kepada yang lain. –

Orang yang hidup untuk harta, pasti kehilangan segalanya di saat ajal tiba,

orang yang hidup untuk orang lain – setelah kematian, mereka akan hidup di antara kehidupan.

1957



Jembatan Penyebrangan

Aku berdiri di jembatan curam,

seolah terlempar ke kaki langit.

Kulihat kapal pemecah sungai,

rel bergandengan seperti jet di sana.

Ada gundukan salju di bawah pagar

dia menangis, usai membubarkan aliran;

Di sana mengapung angsa hitam

memutari lokomotif.

Di gudang Privokzalnaya,

tank-tank seperti pelampung.

Menggenggam kesedihan-kesedihan

kudengar suara klakson di balik kabut!

Aku begitu rapuh dan sedih,

seperti berdiri dalam mimpi.

Di tengah es yang pecah, semoga

kebahagiaan ada di penghujung musim.

Kabut menyelimuti jalur-jalur rel

mata air sejuk mengaliri sungai.

Kutatap embun di punggung kereta,

menetes dan mengapung melewatiku.

1966



Cermin

Seolah-olah terkena hantaman pendobrak yang mengerikan

setengah rumah telah hancur di sini,

dan kabut beku di awan

tembok hangus menjulang.

Tirai yang sobek mengingatkan

kehidupan lama, damai dan sederhana

tapi semua pintu kamar runtuh,

terbuka dan tergantung dalam kehampaan.

Biarkan aku melupakan segalanya –

tubuh terlanjur menggigil tertiup angin,

cermin menggantung di jurang

bangunan lantai enam yang tinggi.

Sungguh ajaib, cermin itu tidak pecah

orang-orang terbunuh, tembok-tembok tersapu, –

namun dia tetap tergantung dengan takdir

melewati jurang kesedihan dan peperangan.

Saksi kenyamanan sebelum perang,

di dinding yang lembab dan berkarat

kehangatan napas dan senyuman seseorang

semua tersimpan rapih dalam kedalaman kaca.

Akan pergi ke mana cermin yang tidak dikenal itu;

apakah dia berkeliaran di sepanjang jalan sendiri,

apakah ada gadis melihat ke dalam cermin

dan mengepang rambut di depan kaca...?

Mungkin cermin ini melihat

sesuatu untuk terakhir kali

baik pecahan batu maupun logam

biarkan dia melupakan kenangan.

Kini, aku menatap cermin ini siang dan malam;

ada wajah-wajah korban perang yang sengit,

ada tembakan senjata di dalamnya,

dan cahayanya terlihat mengkhawatirkan.

Kelembaban malam mencekik,

garis-garis asap dan api masih membekas,

namun semua pasti berlalu. Dan, apapun yang terjadi,–

musuh tidak akan pernah tercermin di dalamnya!

1942



Vadim Sergeevich Shefner, sastrawan, lahir di Saint Petersburg, Rusia (12 Januari 1915 - 5 Januari 2002). Pada 1930-an, bekerja sebagai pemadam kebakaran di pabrik Proletary Leningrad. Pada 1933, puisi pertamanya The Ballad of the Stoker diterbitkan di koran pabrik Rezets. Ia masuk kuliah pada 1935 di Universitas Leningrad dan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Pada era 1960-an, dia kemudian beralih menulis fiksi ilmiah yang lucu dan filosofis. Dia berhasil didapuk sebagai penerima penghargaan sastra bergengsi Rusia, Aelita Prize. Puisi-puisi Shefner diterjemahkan oleh Iwan Jaconiah, penyair, editor puisi Media Indonesia, dan kurator antologi puisi Doa Tanah Air: suara pelajar dari negeri Pushkin, Pentas Grafika, Jakarta, 2022. (SK-1)