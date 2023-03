Puisi-puisi Vera Inber

Ilustrasi: Isaac Levitan

Bulan Pisahkan Kita...

Bulan demi bulan pisahkan kita,

tak tahu aku di mana kau berada,

butiran salju dan empasan debu

telah menghapus jejak langkahmu.

Rumah atau kota besar

menutupi keberadaanmu,

apakah kau masih ingat

atau lupa nama asliku?

1920



Tak Bergairah

Jiwaku lelah tak bergairah, dari

surya redup sampai bahagia muncul,

cahayamu lembut penuh ceria,

serupa rinai salju yang tenang.

Keceriaan ini nyaris terseret

oleh terang bintang-gemintang,

namun seberkas sinar kebahagiaan

pun tak kan pernah muncul kembali.

1920



Darahku Membeku

Darah di tubuhku membeku

terasa panjang ini perjalanan.

Berlayar, arungi seluruh dunia;

menyusuri sungai dan lautan.

Samudera membentang,

kulihat ikan-ikan tanpa

alis mata, ekor, dan sisik...

Tak satu pun tahu, ternyata

akulah lilin tanpa benang.

Aku menunggumu di laut,

dalam sapuan gelombang, kutengok

rembulan mirip mercusuar.

Aku lemah di sini, sedang di sana

kau ramai dengan hiruk-pikuknya.

Lebih baik ditemani seekor kepiting

daripada berdiam diri bersamamu.

Semoga Tuhan menyelamatkan

dan menjagamu dari amukan laut.

Biarkanlah aku lenyap perlahan

dalam dekapan, pelukan-Nya.

1920

Seperti Kabut Turun Kemarin...

Seperti kabut turun kemarin

laut menjadi begitu gelisah,

seolah-olah musim gugur

benar-benar sudah datang.

Namun, kabut tipis itu tenang

kini dedaunan perlahan menguning,

dan cahaya matahari serupa bulan

bersinar di taman, walau tak hangat.

Kadang-kadang kabut adalah

penyakit yang tampak berbahaya,

perlahan-lahan turun selama sejam

begitu lembut, begitu indah.

1920



Daun Menguning dan Hari pun Pendek

Daun menguning. Hari pun pendek

(pukul enam, gelap gulita),

malam mulai segar dan basah

saat kau gegas menutup jendela.

Anak-anak belum selesai belajar,

rinai hujan seperti patahan jarum,

kadang-kadang terasa nyaman

bagai sinar matahari musim semi.

Istri menyiapkan makan malam

ketimun dan jamur dari kebun sendiri,

serta apel segar kemerah-merahan

bagai pipimu yang imut dan mulus.

1920



Segalanya di Bawah Bintang...

Segala sesuatu di bawah bintang

selalu siap untuk berubah-ubah.

Semua ada waktunya

begitu juga salju mencair.

Dan awan bulan Mei di granite

menumpahkan kesedihan.

Sinar rembulan memerak

almond.

Air berbau

dan berbusa,

seperti biasanya aku

akan pergi di musim semi.

Kita berpisah, sayangku,

cintaku.

Akankah kita bertemu

atau sama sekali tidak pernah?

1919



Vera Mikhailovna Inber, lahir di Odessa, (kini: Ukraina), 28 Juni [10 Juli] 1890 dan wafat di Moskwa, Rusia, 11 November 1972. Seorang penyair Rusia, novelis, dan penerjemah. Pemenang II Hadiah Stalin (1946). Inber mulai menulis puisi sejak remaja. Awalnya, puisi-pusinya diterbitkan di surat kabar Odessa dan kemudian di majalah Solntse Rossii (The Sun of Russia). Semasa remaja, kesehatannya begitu buruk sehingga ia pergi berobat ke Swiss dan dari sana pindah lagi ke Prancis. Buku kumpulan puisinya yang terkenal yaitu Sad Wine diterbitkan di Moskwa pada 1914. Puisi-puisi di sini diterjemahkan oleh Iwan Jaconiah, penyair, editor puisi Media Indonesia, dan kurator antologi puisi Doa Tanah Air: suara pelajar dari negeri Pushkin, Pentas Grafika, Jakarta (2022). Ilustrasi header: Volga (1889), Isaac Levitan (1860-1900). Koleksi tetap House-museum of Isaac Levitan, Plyos, Russia. (SK-1)