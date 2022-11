Sajak-sajak Federico Garcia Lorca 

Memento

Saat aku mati,

kuburkan aku bersama gitarku

di bawah pasir.

Saat tiada aku,

bentangkan aku di antara pohon jeruk

dan pepermin.

Saat aku mati,

letakkan aku jika kau mau

pada baling-baling cuaca.

Saat tiada aku!



Adam

Pohon pengetahuan basah di pagi hari

di mana kudengar rintihan-rintihan baru.

Ada suara menyisahkan kristal luka

dan segaris tetulang di jendela.

Sementara cahaya tetap saja datang dan menang

bahwa kau telah lupa tujuan dalam cerita fable,

pembuluh darah terseok-seok melarikan diri

menuju serat apel yang segar berlumpur.

Adam bermimpi tentang tetanah liat panas

ada seorang bocah berlari-lari

mengalahkan bayangan di pipinya.

Namun Adam yang lain juga ikut bermimpi

tentang bulan hitam berbatu tanpa bebijian

di mana seberkas cahaya meneranginya.



La Tarara

Tarara, ya;

Tarara, tidak;

Tarara, gadis,

aku melihatnya.

Tarara, ambil

gaun hijau

beragam motif

dengan lonceng jingle.

Tarara, ya;

Tarara, tidak;

Tarara, gadis,

aku melihatnya.

Lihat aku Tarara

ekor sutranya

di atas sapu

dan pepermin.

Oh Tarara gila.

gerakkan pinggangmu

untuk seorang anak laki-laki

dan seranting zaitun.



Café Cantante

Lampu kristal

dan cermin hijau.

Di panggung gelap,

Parrala mengingat

sebuah percakapan

tentang kematian.

Api penyucian,

belum datang,

saat dia dipanggil-Nya kembali.

Orang-orang

mendengar isak tangis.

Sedang di cermin hijau,

ekor sutra panjang

bergerak-bergerak.

Aroma menawan hati mengalir dari tubuhmu dan menancap ke sukmaku.



Serenata

Di bibir sungai

malam kian basah

dan di buah dada Lolita

ranting mengering karena cinta.

Ranting mengering karena cinta.

Malam berparas dingin

di jembatan bulan Maret.

Lolita membasuh tubuhnya

dengan air payau dan kembang.

Ranting mengering karena cinta.

Malam bercadas lembut

sinar berkilauan di atap.

Aliran perak dan cermin.

Memikat mata hingga paha putihmu.

Ranting mengering karena cinta.



In Memoriam

Poplar manis,

Poplar manis,

kau telah ditempah

dari sebatang emas.

Kau muda belia kemarin,

hijau menggila

dari burung mulia.

Ini hari kau putus asa

di wuwungan langit Agustus

sama seperti aku di kaki langit

memanggil-manggil rohku sendiri.

Aroma menawan hati

mengalir dari tubuhmu

menancap ke sukmaku.

Cendekiawan,

kakek bijak muncul dari padang rumput!

Bagi kami,

kau telah ditempah

dari sebatang emas.



San Miguel

San Miguel tampak dari pagar,

merambat ke bukit-bukit,

bayangannya kian bagal

serupa bunga matahari

Bayang-bayang mata

diselimuti malam angker.

Pada tikungan arah angin,

fajar payau berderak.

Langit putih

menutup mata air raksa

memberi arti kesuraman

pada penghujung hati yang tenang.

Dan air menjadi begitu dingin

tak ada yang menyentuhnya.

Air kehidupan, hanya ditemukan

saat mendaki gunung-gunung.

*

San Miguel penuh pesona

di kamar tidur tampak menaranya,

memperlihatkan paha yang mulus,

dikelilingi oleh lentera.

Malaikat agung mampu dijinakkan

dalam gerakan kedua belas,

berpura-pura marah, namun tetap saja anggun

serupa bulu burung bulbul.

San Miguel berkacamata dan bernyanyi;

menghangati tiga ribu malam,

penuh wangi surgawi dikelilingi

semerbak bunga bakung.

*

Ombak baku pukul di pantai,

puisi di balkon

bulan di pantai

kehilangan makna,

suara-suara masih terdengar.

Manola datang memakan

biji bunga matahari,

keledai besar sembunyi di balik tembaga.

Kesatria tinggi datang kemarin

dan perempuan berambut cokelat,

tampak kembali bersedih, nostalgia

bersama burung bulbul.

Sementara Uskup Manila,

buta warna dan miskin,

memberkati misa dalam dua sakramen

bagi perempuan dan laki-laki.

*

San Miguel berdiri diam

di ceruk menara gadingnya,

dengan jubah penuh keagungan

terlihat menawan dari selembar cermin.

San Miguel, raja globus

dan bilangan-bilangan ganjil,

serupa sepupu nan tampan

menjadi penjerit dan pengintai.

Bacaan rujukan

1. Gibson, Ian. The Assassination of Federico García Lorca. London: Penguin Books, 1983. Hlm 60-164.

2. Gypsy Ballads, bilingual edition translated by Jane Duran and Gloria Garcia Lorca. London: Enitharmon Press, 2016.

3. Maurer, Christopher. Federico García Lorca: Selected Poems. London: Penguin Books, 2001.

Federico Garcia Lorca, penyair, dramawan, dan sutradara teater berkebangsaan Spanyol. Lahir di Fuente Vaqueros, 5 Juni 1898 dan wafat di Viznar, Granada, 19 Agustus 1936. Lorca muda belajar filsafat dan hukum di Universitas Granada, tetapi ia segera meninggalkan studi hukumnya untuk belajar sastra, seni, dan teater. Pada 1918, ia menerbitkan sebuah buku puisi berjudul Impresiones y paisajes/Impressions and Landscapes yang terinspirasi oleh perjalanannya ke Kastilia. Pada 1919, Lorca muda pindah ke Universitas Madrid di mana ia mengorganisir pertunjukan teater dan pembacaan puisi di depan umum. Selama periode awal inilah, Lorca berhubungan dekat dengan sekelompok seniman yang pada dasarnya bekerja dengan bentuk seni dan puisi avant-garde. Kelompok itu kemudian dikenal sebagai Generasi 27, termasuk pelukis Salvadore Dali, pembuat film Luis Bunuel, dan penyair Rafael Alberti. Tahun-tahun berikutnya, Lorca juga menerbitkan bukunya, antara lain Libro de poemas/Book of Poems (1921) dan Poema del cante jondoes/Poem of Deep Song yang ditulis pada 1921 tapi tidak dipublikasikan sampai pada 1931. Ia menghilang secara misterius pada awal Perang Saudara Spanyol. Puisi-puisi di Sajak Kofe diterjemahkan dari bahasa Inggris dan bahasa Spanyol ke dalam bahasa Indonesia oleh Iwan Jaconiah, penyair, editor puisi Media Indonesia, dan penulis buku kumpulan puisi Hoi!, sebuah kisah tentang diaspora Indonesia di Rusia. Ilustrasi header: Lorca (70x70 cm, 2013), karya pelukis Argentina keturunan India dan Italia Susan Pannullo. (SK-1)