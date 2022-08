Sajak-sajak Vera Wulandari 

Ilustrasi: Grant Fuhst

Senyumlah Kau

Bolehkah aku menghisap madu

yang kau kumpulkan di ujung waktu

dari tumbuhan bunga bakung

dari tanaman semak belukar

dari ilalang yang malang

sebab aku tak sanggup

bila mereka merenggut paksa

pusaka tawa yang kau lontarkan

dalam waktu yang sedikit hilang

Bisakah kau kembali

duduk bersiul di sandingku

tak akan kubiarkan ragamu

mendaki curamnya kehidupan

tak akan kubiarkan relung hatimu

meratapi keruntuhan dinding kokoh

yang kau bangun dengan segenap

nurani sang petualang

Kuingin jiwamu kembali seperti sediakala

di mana kau masih melebarkan senyum

yang menyebar di penjuru dunia

yang merekah dan mengalahkan

manisnya madu di sarang Apis dorsata

2022



Rinduku

Perasaaan rindu keabadian

bergema di antara kesunyian malang

dihembuskan oleh desiran angin

entah ke mana arah tujuannya,

karena rinduku tak berujung

Bisakah engkau mendengar?

surat kabar dari semburan angin

membawa sejuta sajak-sajak indah

yang menuju terbang ke pelukanmu

wahai adinda, dengarlah seruan bisu

Tubuhku lemah digerogoti rindu tak bertuan

Bisakah pula engkau pulang?

agar nafasku tersenyum kembali

saat menatap elok tubuh berkulit susu

tanganku juga bergumam, ingin membelai

hitam legam rambutmu yang jurai dan terurai

2022



Pupus Cintaku

Dedaunan menguning berguguran ditelan kelabu

saat aku terima sepucuk surat dari merpati putih

senyummu dan dia beradu di sebingkai foto

meremukkan nurani yang terukir cinta

pupus harapan mempersuntingmu

bidadari yang lama kuimpikan

Bagaimana aku bisa hidup

sedang jantung hatiku milik tuan

padahal, ini langkah sudah bertahan

menjejakkan kaki menuju keabadian

agar sampai di pangkuan kasihmu

Sayang, sungguh disayang

tak pernah kujangkau belaianmu

kehampaan kembali menemani

berteman duri yang melekati hati

mematuk-matuk senyum sendiri

2022



Gadis Putus Cinta

Gema suara melenting

tapi nadanya sumbang

irama tak begitu beraturan

ternyata ia sedang kegalauan

haru menatapnya, ia menyendiri

di antara bukit dan tebing gersang ini

Baju compang camping

tubuh berlumuran penuh duka

alunan nada mengiringi tangisnya

air mata menetes perlahan di tanah

memeluk kepiluan di lembah kehidupan

tangannya memukul keras dinding tanah

kekecewaan menghampiri penuh rasa iba

Rupanya, ia gadis yang putus cintanya

menyisakan memori kekasih yang tiada;

telah pergi tuk memetik bunga lain dan

meyunting kembang desa di seberang

makin pilu jadinya, malang pula nasibnya

ia bergumam bagai orang sinting

2022



Cintaku

Aku tersindir kayu

yang dibakar api cemburu

padahal tak sepadan dengan besi

butiran tetanah juga mencoba merayu

dari ceceran hati yang menjejakkan ragu

Langkahku mulai berkabut

tak satupun abadi dalam lorong waktu

yang menunggu di gerbang penantian

mungkin telah bersanding damai

di antara pepohonan cemara

yang berdesir mengukir canda

tapi lesu pula nurani berdebu

karena cinta tak pernah berjalan

kembali duduk di pangkuanku

Biarlah

percuma jika aku bermimpi

meminang serabut duri-duri tajam

sedangkan jemari tak kuat menahan perih

saat ia berteduh dalam genggaman

Biarlah aku berlayar

meski hilang arah kapal di lautan

biarlah berlabuh di bawah semilir

daun kelapa pada dermaga tak bertuan

2022

Vera Wulandari, lahir di Kota Probolinggo, Jawa Timur, 18 Januari 2000. Alumnus program studi Pengolahan Hasil Laut, Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana, Bali (2021). Menulis puisi, cerpen, novel, dan esai. Menerbitkan novel perdananya berjudul Detektif Setan Alenae (Jendela Sastra Indonesia Press, Gresik, 2019). Karya-karyanya berupa puisi juga termaktub dalam Antologi Puisi Rindu yang Tak pernah Usai (Jendela Sastra Indonesia Press, Gresik, 2021) dan Antalogi Puisi It’s Just About Life (ANM, Kediri, 2019). Kini, tinggal di Probolinggo. (SK-1)