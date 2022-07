Sajak-sajak Boris Pasternak

Boris Pasternak (1890-1960)

Mimpi

Aku memimpikan cahaya musim gugur

ada kau dan temanmu di kerumunan badut.

Serupa elang mendapat darah dari surga,

hatiku telah jatuh ke dalam genggamanmu.

Waktu berlalu, menjadi tua dan kusam

menyeret bingkai perak saat sinar fajar

di taman mengalirkan serpihan kaca dan

air mata memerah kesumba di September.

Waktu berlalu, menjadi tua dan longgar

seperti es, kursi sutra retak dan cair.

Tiba-tiba, kau tersandung dan tenggelam,

mimpi serupa gema lonceng, namun hening.

Aku bangun dan fajar gelap menjelma

musim gugur. Angin puyuh berhembus,

seperti jerami berlari mengejar kereta

dan punggung betula pendula melintasi langit.

1913



Mencintai - Pergilah - Guntur Belum Berhenti

Mencintai - pergilah - guntur belum berhenti

menginjak-injak kemurungan tanpa sepatu,

menakut-nakuti landak, membayar kebaikan

atau kejahatan lingonberry dengan jaring laba-laba.

Minumlah dari cawan bertangkai,

agar Azure melesat dari pantulan:

"Apa ini gema?" - di ujung jalanan

tersesat aku dalam ciumanmu.

Serupa pawai, berjalanlah bersama duri

ketahui saja bahwa saat matahari terbenam,

usia surya lebih tua daripada bintang gemintang

kereta pun tiba membawa gandum dan margarita.

Aku kehilangan lidahmu, hanya menuai

badai air mata di mata para Valkyrie,

langit angkasa panas, bikin mati rasa,

namun udara segar berhembus di hutan.

Berbaringlah, menyapu duri dan memarut

peristiwa-peristiwa lampau, seperti kerucut:

jalan raya terjal dan turunnya sebuah kedai

hari mulai terang; panas dingin, makan ikan.

Saat kau terjatuh, senandungkanlah lagu:

"Berambut abu-abu, aku berjalan dan jatuh lelah.

Sekali waktu, kota tersedak angsa,

bermandikan air mata tentara.

Bayang-bayang panjang tanpa bulan,

mengendapi botol api dan bahan makanan,

mungkin kau sudah tua, sebenar lagi

maut menjemput jua."

Berceloteh, bernyanyi, dan bersedu

ketika maut datang mengetuk pintu,

genggam tangan ini seperti bumerang

aku 'kan ingat - mengucapkan selamat tinggal.

1917



Tak Ada Orang di Rumah

Tak ada orang di rumah,

kecuali senja. Suatu siang

di musim dingin, kubuka

tirai yang tertutup rapat.

Sayap-sayap putih lembut

sekilas kulihat serupa roda-roda,

hanya ada atap dan salju

tidak ada siapa-siapa.

Embun beku kian luruh,

perlahan-lahan membungkusku

berbalut kesedihan setahun silam

musim dingin baru saja terlewati.

Perpisahan masih menusuk sukma

rasa bersalah terus menghantui diri

kulihat kayu salib terpajang di jendela

peras kulitnya terkelupas ditelan waktu.

Tetiba saja, aku merasakan getaran lain

perlahan mengalir dan menggetarkan tirai, -

mengukur langkah-langkah keheningan

seperti masa depan lebih awal tiba ketuk pintu.

Kau menggunakan jubah putih

tak seperti biasanya melangkah

masuk membawa serpihan kisah

luka yang sulit dijahit kembali.

1931



Mengasihi Orang Lain Ialah Memikul Salib Sendiri

Mengasihi orang lain ialah memikul salib sendiri,

hidup berharga tanpa cela,

dan segala rahasia pesona

setara solusinya di kehidupan.

Di musim semi aku mendengar

gemerisik mimpi, kabar sukacita, dan kebenaran.

Kau berasal dari keluarga yang selalu mengasih orang lain.

Makna hidupmu seperti udara, tidak pernah egois.

Saling membantu dan memandang jernih,

dari lubuk hati, mari singkirkan sampah

agar lurus jalan kini dan nanti

ini semua - kasih.

1931



Malam Musim Dingin

Melodi, melodi semesta

bagi setiap tapal batas.

Sebatang lilin berpijar di meja,

itu lilin menyala-nyala.

Serupa segerombolan pengusir hama

di musim panas, terbang ke tungku perapian

sementara serpihan bara berarak-arakan

dari selingkung halaman ke bingkai jendela.

Badai salju memaguti kaca

ada mug dan ada panah.

Sebatang lilin berpijar di meja,

itu lilin menyala-nyala.

Di langit-langit terang benderang

bayangan luruh perlahan, melewati

persimpangan lengan dan kaki,

nasib pun menghampiri kita.

Dan sepasang sepatu jatuh

kudengar bunyi gedebuk di lantai.

Dari cahaya malam, percikan air mata lilin

menetes perlahan di gaunmu.

Lalu lenyap bersama sekawanan

kabut salju putih dan abu-abu.

Sebatang lilin berpijar di meja,

itu lilin menyala-nyala.

Dari sudut, tampak bayangan

dan panasnya menggoda

serupa sayap malaikat

tersalib.

Melodi bulan demi bulan di awal Februari,

maka kini dan nanti

lilin berpijar di meja,

itu lilin menyala-nyala.

1946



Monolog Hamlet: Maka Jadilah atau Sebaliknya

: Kutipan dari drama Hamlet oleh William Shakespeare dan diterjemahkan oleh Boris Pasternak

Maka jadilah atau sebaliknya, itulah pertanyaannya.

Apakah layak untuk merendahkan diri di bawah takdir,

Atau apakah perlu untuk melawan alam fana,

Dan mengendap di seluruh lautan masalah

Dengan cara mengakhiri hidup mereka? Mati.

Lupakan dirimu saja.

Ketahuilah bahwa dengan melakukan ini,

Kau memutuskan mata rantai siksaan hati

Dan ribuan kesulitan melekat pada tubuh.

Bukankah ini tujuan yang diinginkan untuk mati? Lupa tidur.

Tertidur... dan bermimpi? Inilah jawabannya.

Mimpi apa yang akan diimpikan dalam mimpi fana itu

Ketika selubung perasaan duniawi disingkirkan?

Inilah petunjuknya. Inilah yang memperpanjang

Kemalangan kita selama bertahun-tahun.

Dan siapa yang akan menurunkan penghinaan di ini abad,

Ketidakbenaran para penindas,

Kesombongan bangsawan, perasaan ditolak,

Penghakiman yang lambat, dan yang terpenting

Ejekan yang tidak laik atas yang layak,

Ketika begitu mudah untuk menyatukan semua ujungnya

Sebuah pukulan belati! Siapa yang setuju,

Mengeranglah, berjalan dengan susah payah di bawah beban kehidupan,

Kapan pun yang tidak diketahui setelah kematian,

Takut akan negara yang tidak ada untuk

kembali, tidak tunduk pada keinginan

Untuk bertahan dengan kejahatan yang sudah dikenal,

Daripada mencari pelarian ke asing!

Demikianlah pikiran mengubah kita semua menjadi pengecut,

Dan tekad kita layu seperti bunga

Dalam kemandulan dan kebuntuan mental,

Demikianlah rencana musnah dalam skala besar,

Pada awalnya menjanjikan kesuksesan,

Namun penundaan begitu lama. Tapi cukup!

Ofelia! Oh sukacita! Ingatlah

Dosa-dosaku dalam doamu, bidadari.

Sumber terjemahan:

¹ Pasternak, B. Mengasihi Orang Lain Ialah Memikul Salib Sendiri. Disusun oleh I. A. Mudrova. Moskwa: Centerpolygraph, 2022.

² Pasternah, B. Mimpi, Moskwa: Majalah Krasnaya Nov, 1932.

³ Pasternak, B. Esai dalam Dua Edisi. Tula: Filin, 1993.





Boris Leonidovich Pasternak, peraih Nobel Sastra, lahir di Moskwa, Rusia, 10 Februari 1890. Ia belajar di Universitas Negeri Moskwa; dari Fakultas Hukum pindah ke Fakultas Sejarah dan Filologi (lulus 1913). Kumpulan puisi pertamanya dirangkumkan pada 1917 dan diterbitkan di Berlin, Jerman, pada 1922 dengan judul Adikku, Lily. Pada musim dingin 1945/1946, Pasternak mulai mewujudkan ide utamanya dalam penulisan awal novel Doctor Zhivago. Ia secara aktif juga terlibat dalam penerjemahan drama tragedi milik sastrawan Inggris William Shakespeare dan Faust milik sastrawan Jerman Johann Wolfgang von Goethe. Pada 1950-an menjadi masa cobaan berat bagi Pasternak. Novel Doctor Zhivago, yang diusulkan untuk diterbitkan oleh majalah bulanan Novy Mir di Moskwa, ditolak oleh editor. Setelah diterbitkan di luar negeri pada 1957 dan penulis dianugerahi hadiah Nobel pada 1958, Pasternah mulai dianiaya, baik di kalangan sastra maupun politik, sehingga ada tuntutan agar ia dikeluarkan dari negaranya. Di luar Rusia, Pasternak juga mendapatkan kritikan keras sehingga mendorongnya untuk menolak hadiah Nobel. Setelah menderita serangan jantung, ia meninggal dunia pada 30 Mei 1960. Pasternak dimakamkan di Peredelkino, sebuah desa di pinggiran Moskwa. Pada 1989 Yevgeny, putra Pasternak, akhirnya menerima penghargaan Nobel Sastra atas nama ayahnya. Novel Dokter Zhivago telah menjadi bagian dari kurikulum sekolah utama Rusia sejak 2003. Puisi-puisi di sini diterjemahkan dari bahasa Rusia ke dalam bahasa Indonesia oleh Iwan Jaconiah, penyair dan editor puisi Media Indonesia. Foto-foto: MI/Arsip Flomaster Club/Museum Pasternak di Peredelkino. (SK-1)