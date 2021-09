Sajak-sajak Y P Sudaryanto 

Izinkan Aku Berangkat

Izinkan aku berangkat,

minta restu ibu, saudara, kerabat,

menerobos langit, meloncati buana,

menapak tanah manca penuh tanya.

Izinkan aku berangkat,

meninggalkan sanak kenangan

gunung megah, langit biru dipeluk awan

dihias percikan kuncup embun pagi mengkilat.

Izinkan aku berangkat

menggali ilmu menambah bijak

menguatkan cita, gairah, semangat

agar tak ragu kaki kelak memasang jejak.

Izinkan aku berangkat

untuk kembali di suatu pekat

menyembah, menyapu air mata rindu

bernapas segar menikmati malam syahdu.

Aku pasti kembali, ibu

ke pangkuan tercinta di pinggir pagar

diterangi bulan berpayung, lengkung bambu

ayam jago menyambut kehadiran fajar.

Aku segera pulang

menanam bakti bagi negeri

melepas haus bercanda, bertukar kata

menyembah cinta, merapal doa untuk pertiwi.

2021



Sampai Berjumpa Lagi

Desember enam empat

pesawat lepas landas, raung keras

siap meluncur mengarungi rimba raya jagat

sampai bertemu lagi sungai, laut, samudra luas

reranting gunung gunung megah nan indah berparas.



Jauh di bawah, awan lincah bertarian

mengantar harapan, menggali ilmu, meraih cita

jantung berdebar, dada bergolak, penuh harapan

kami terbang ke ujung bumi di balik tabir incognita.

Pramugari sabar bagi minum, makan

aku ingat; nasi goreng, gado gado, kakap

menu desa; sederhana namun penuh kesan

kian mendalam dan meresapi seluruh tubuh, hidup.

Memijak kaki pertama kali di bumi manca

gumpalan suara tak kumengerti, penuhi ruang

huruf jungkir balik di depan mata tak bisa terbaca

aku seakan tuli, buta, bisu, kegelapan disinari terang.

Bus meluncur di jalan suram berpeluk kabut

teman teman gembira ria, bercanda basa basi

rekan Rusia sambil bergurau, ia membagi selimut

udara dingin bertubi-tubi memepet tubuh ke sudut kursi.

Tiba jua di asrama pinggiran kota

kamar bersegi empat, berjendela tunggal

di sudut kiri kanan, penghuni tak saling kenal

kusapa penuh senyum; Salut Fidel, Jambo Afrika!

Lampu jalanan bergoyang dirayu angin

tidur bersama angan, pasti esok cemerlang

berselimut tebal dicekam alegi keramat dingin

kuawali musim baru, merapal asa di tanah orang

mendung kelabu, mata memicing, memancing ilmu.

2021



Renungan Akhir 80

Dasawarsa bersusulan

bersama angin tanpa kata

pintu terkunci, tirai tutupi jendela

jembatan diputus, terganjal langkah

sedih bergema, jurang terjal beruap duka.

Kangen mendera dada,

jeritan jeritan bisu berdebar

hati merinding penuh dahaga

sekeliling udara bermuka pudar

angin puyuh meresap ke tulang,

buah pikiran kisruh, nasib pun oleng.

Kudengar kasak-kusuk di layar

tatanan hidup lama sudah ambyar

musim baru, aturan anyar bukan tuk aku

sekeliling kepak sayap putih bersuara sengau

angin genit resap sum sum, getar gigi dan dagu.

Kurindu sinar fajar dini hari

embun pagi memeluk bibir bumi

batu batu berjoget ria di riak air kali

sungai sungai berdansa mengulas batu

bertatap muka bersua asing, tak kudengar lagi

nyanyian burung gereja seperti masa kecil di desa.

2021



Y P Sudaryanto, penikmat puisi, seorang profesor di bidang ekonomi, dan senior diaspora Indonesia di Rusia. Dia lahir di Kota Blitar, pada 4 Februari 1942. Adalah salah satu mahasiswa teladan yang dikirim Presiden Sukarno untuk belajar di Uni Soviet, pada 1964. Dalam dunia pendidikan tinggi, dia pernah menjabat sebagai dekan (2004-2006) dan merangkap ketua jurusan Ekonomi Internasional (1998-2012) di Russian University of Cooperation - Moscow Consumer Cooperative University. Salah satu bukunya berjudul International Market of Consulting Services in Russia menjadi bacaan wajib mahasiswa Asia di Negeri Rusia. Sajak-sajak ini menjadi bagian dalam antologi Doa Tanah Air: suara pelajar dari negeri Pushkin yang sedang dalam proses penerbitan. Kini, Sudaryanto tinggal dan beraktivitas di Moskwa.