The Monster At The End of This Story Hadir di HBO GO

AKSES unduh animasi special Sesame Street yang pertama dari Sesame Workshop 'The Monster at the End of This Story' kini tersedia di HBO GO – meski sang bintang, Grover, berharap para penggemar tidak melihatnya!

Sebuah reka ulang dari buku bergambar Sesame Street terlaris sepanjang masa 'The Monster at the End of This Book', tayangan spesial ini mengisahkan perjalanan keengganan Grover hingga akhir cerita, dimana, berdasarkan judulnya, ia yakin seorang monster menunggu.

Digambar dengan gaya unik dari buku kesayangan yang terbit pertama kali pada 1971, program special ini menambahkan hal-hal baru, lagu-lagu dan beberapa kejutan, serta memperkenalkan karakter Sesame Street lainnya yang sudah dikenal, antara lain Elmo, Abby Cadabby, Cookie Monster, dan Rosita.

"Setelah hampir 50 tahun, pelajaran dalam 'The Monster at the End of This Book' tetap abadi: Tidak apa merasa takut, namun penting juga untuk memiliki keberanian dan tetap maju meski dalam ketakutan," kata Sesame Workshop's Executive Vice President of Creative and Production Kay Wilson Stallings.

"Kami membawa kisah klasik ini dari lembaran buku ke layar kaca dengan gaya yang sama bagi para penggemar lama serta menarik dan akrab bagi para penonton muda. Dengan memperluas narasi aslinya dan menambahkan hal-hal baru; kami berbagi pelajaran yang menguatkan dalam pertemanan, menunjukkan bagaimana Grover belajar mengatasi ketakutannya dengan dukungan para sahabatnya," lanjutnya. (RO/OL-1)