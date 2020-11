Sesame Street Season 51 Hadir di HBO Go

SESAME Street season ke-51 kini hadir di HBO GO. Episode terbaru dari 35 episode di season itu akan tersedia berbarengan waktunya dengan Amerika Serikat (AS) mulai pukul 16.00 WIB setiap Kamis.

Season terbaru Sesame Street menandai dimulainya program sepanjang dua tahun ini yang berfokus pada pemecahan masalah yang menyenangkan, dirancang untuk membangun keterampilan berpikir kritis pada anak dan lebih membekali mereka dalam menangani tantangan baik di sekolah dan dimanapun.

Saat para boneka Sesame Street, para pemeran manusia, dan bintang tamu berhadapan dengan masalah – Ketika membangun kastil, membuat pertunjukan sirkus, memperbaiki bagian dalam jam kakek, dan masih banyak lagi – mereka menangani masalah ini dengan keingintahuan, kreativitas dan ketekunan, bersama-sama menggunakan frasa dan gerakan yang konsisten sebagai awal menemukan solusi: I wonder...? (mengarahkan telunjuk ke pelipis); What if...? (mengarahkan telunjuk ke dagu); dan Let's try! (mengarahkan telunjuk ke udara).

Lagu hymne terbaru - "I Wonder, What If, Let's Try" - dibawakan selebritas tamu Hailee Steinfeld, membuat program ini lebih hidup dan dimulai dengan penayangan season terbarunya pada Kamis (26/11). Lagu hymne ini akan muncul di seluruh episode Sesame Street sepanjang tahun.

Selebritas tamu lainnya di season ini antara lain Maggie Rogers, Issa Rae, Stephen dan Ayesha Curry, Billy Porter, dan Kelsea Ballerini, turut ambil bagian dalam Street Stories dan segmen-segmen lainnya sepanjang season ini. (RO/OL-1)