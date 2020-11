BTS Panen Penghargaan

GRUP musik K -pop, BTS, memborong empat penghargaan di malam anugerah People’s Choice Awards di Barker Hangar, Santa Monica, California, AS, pada Minggu (16/11) waktu setempat. Empat kategori penghargaan tersebut ialah best group, best album, best video, dan best song.

BTS berhasil mengalahkan 5 Seconds of Summer, Blackpink, Chloe x Halle, CNCO, Dan + Shay, Jonas Brothers, dan Twenty-One Pilots di kategori grup terbaik. Anugerah lagu dan video terbaik diraih BTS lewat lagu hit mereka Dynamite. Album terbaik diraih lewat Map of the Soul: 7.

BTS juga dinobatkan menjadi Music Innovator of the Year oleh majalah bergengsi WSJ Magazine dalam Innovators Awards yang digelar secara virtual, pekan lalu. Band yang terdiri atas RM, Jin, J Hope, Suga, V, Jungkook, dan Jimin tersebut menceritakan perkembangan karier mereka dalam wawancara dengan majalah WSJ yang memuat mereka sebagai gambar sampul.

“Dulu, kami punya tujuan dan ambisi yang jelas. Kami harus melakukannya dengan baik, kami sempat putus asa,” kata anggota termuda, Jungkook, seperti dilansir People.com.

“Saya masih berpikir demikian. Setiap pencapaian yang kami raih mendo rong saya untuk menantang diri sendiri,” ujar Jungkook yang dijuluki ‘Golden Maknae’. Jimin menimpali, “Dulu, kami semua selalu terpaku pada kamera ketika lampu merah menyala. Sekarang kami merasa lebih rileks.”

Selain foto grup, sampul majalah WSJ menampilkan ketujuh personel BTS secara terpisah. Majalah dengan V atau Taehyung sebagai sampul menjadi yang terlaris jika dibandingkan dengan semua sampul WSJ. Karena permintaan yang tinggi meski harganya lebih mahal daripada edisi reguler, edisi sampul V tersebut akan dicetak ulang.



Album baru

Dalam wawancara, rapper RM juga berkisah tentang lagu-lagu yang ia tulis untuk BTS. Ia mengatakan sering terinspirasi oleh adegan dalam film ketika menulis lirik. Bahkan, ia mengaku sering memikirkan suatu adegan dalam jangka waktu yang lama sebelum menuangkannya menjadi lirik lagu. “Saya perlu waktu lama untuk menulis lagu. Jadi, sungguh terasa jika aku harus membuangnya,” imbuh RM yang didapuk menjadi leader BTS.

BTS yang menyanyikan sebagian besar lagu mereka dalam bahasa Korea telah memenangi empat penghargaan MTV Video Music Awards, serta mencatatkan rekor view terbanyak dalam 24 jam di Youtube, melebihi 100 juta view.

BTS disebut sedang mempersiapkan album terbaru mereka dan memimpikan tampil langsung di depan para penggemar setelah pandemi mereda. Pandemi menyebabkan BTS menghentikan tur dunia mereka di 17 kota di tiga benua. “Perasaan ketika berada di atas panggung itu sensasi terhebat yang mungkin saya rasakan dalam hidup,” kata Jin.

“Sudah lama sekali kami tidak melakukan wawancara tatap muka seperti ini,” tukas rapper J-Hope.

Dengan album terbaru, sejumlah penghargaan menanti di depan mata. “Kami sedang menyiapkan album selanjutnya. Rasanya senang jika semua lagu kami masuk Billboard’s Hot 100. Tampil lagi di Grammy juga bagus,” ujar Jimin. “Katakan saja kamu senang jika menerima penghargaan (Grammy),” tukas Suga. (Ant/H-3)