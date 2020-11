Main Gim Berfaedah bagi Kesehatan Mental

Bermain gim bisa meningkatkan kesehatan mental dan membuat lebih bahagia.

Studi ilmiah yang dihelat Universitas Oxford tersebut menggunakan data industri dari perusahaan gim untuk menganalisis kebahagiaan pada seseorang. Peneliti menganalisis efek dari memainkan dua gim populer yaitu "Animal Crossing: New Horizons" dari Nintendo, dan "Plants vs Zombies: Battle for Neighborville" dari Electronic Arts.

Hasilnya, ditemukan bahwa waktu yang dihabiskan untuk bermain gim berkaitan dengan pernyataan dari pemain bahwa mereka merasa lebih bahagia.

Tetapi, penelitian tersebut terbatas pada dua aspek tersebut, dan para peneliti tidak secara eksplisit menyimpulkan bahwa peningkatan waktu bermain adalah penyebab partisipan mengalami kesehatan mental yang lebih baik.

"Temuan kami menunjukkan bahwa video gim tidak selalu buruk bagi kesehatan seseorang, ada faktor psikologis lain yang memiliki pengaruh signifikan pada kesejahteraan seseorang," kata Andrew Przybylski, Direktur Riset di Oxford Internet Institute dilansir dari CNN.

Andrew menyebut, faktanya, bermain gim bisa menjadi aktivitas yang berkorelasi positif dengan kesehatan mental .

Adapun penelitian tersebut menggunakan data dan tanggapan survei dari 518 pemain "Plants vs. Zombies" dan 2.756 pemain "Animal Crossing: New Horizons". Semua pemain berusia di atas 18 tahun.

Puluhan tahun lalu, bermain gim dianggap tidak baik bagi kesehatan mental seseorang, khususnya anak muda. Namun, penelitian terkini ternyata menyatakan lain.

Dugaan peneliti dari Oxford, temuan mereka bisa jadi lantaran dua gim yang diteliti dalam riset ini memiliki fitur sosial, di mana pemain berinteraksi dengan karakter yang dikendalikan oleh manusia lain. "Saya tidak berpikir orang akan menghabiskan banyak waktu ke dalam permainan dengan aspek sosial kecuali mereka senang tentang itu," katanya.

Serial gim Animal Crossing: New Horizons yang dirilis pada Maret lalu. telah sukses di pasaran. Menurut SuperData Nielsen, yang menganalisis industri game, dalam satu bulan, game tersebut terjual sebanyak 5 juta salinan digital, salinan digital paling banyak dari judul konsol.

Jenis simulasi game tersebut adalah kehidupan sosial yang menempatkan karakter sentral di sebuah desa yang dihuni oleh hewan, dan menampilkan versinya sendiri dari pasar saham, di mana pengguna dapat menjual lobak mereka kepada karakter rakun dengan harga lima atau enam kali lipat untuk menjadi kaya.

Sementara itu, gim Plants vs Zombies adalah pernainan tembak-menembak orang ketiga di mana pemain dapat mengontrol salah satu makhluk titular.

Namun, lantaran fokus studi hanya pada dua gim, penelitian tersebut tidak dapat menarik generalisasi tentang dampak genre atau platform gim lain.

Andrew menekankan bahwa penelitian kolaboratif lebih lanjut harus dilakukan untuk menentukan apakah gim itu sendiri yang menyebabkan peningkatan kesejahteraan mental.

"Kami optimistis bahwa kolaborasi semacam ini akan memberikan bukti yang diperlukan untuk memajukan pemahaman kita tentang permainan manusia dan memberikan wawasan kepada pembuat kebijakan tentang bagaimana mereka dapat membentuk, baik atau buruk, kesehatan kita," tutupnya. (CNN/BBC/M-2)