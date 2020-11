Bank bjb Borong 12 Penghargaan ESG Awards 2020

Praktik bisnis yang berkelanjutan menjadi salah satu unsur penting dalam menjalankan usaha. Setiap jejak langkah yang diupayakan untuk melebarkan sayap usaha harus mengacu mengacu pada prinsip sustainabilitas sebagai salah satu tolok ukur pertanggungjawaban perusahaan dalam mengelola dampak ekonomi, sosial, hingga ekologi bagi lingkungan dan masyarakat.



Bank bjb sebagai perusahaan keuangan berskala nasional turut serta menerapkan secara konsisten prinsip usaha berkelanjutan tersebut. Berkat konsistensi penerapan prinsip sustainabilitas usaha di berbagai lini operasional, bank bjb didapuk menjadi salah satu peraih penghargaan dalam ajang Environmental, Social & Governance (ESG) Awards 2020.



Tak tanggung-tanggung, bank bjb berhasil memperoleh penghargaan pada 12 kategori sekaligus. Yakni Peringkat Pengungkapan ESG Emiten Perbankan Terbaik Tahun 2019, Peringkat Pengungkapan Environmental (E) Emiten Perbankan Terbaik Tahun 2019, Peringkat Pengungkapan Social (S) Emiten Perbankan Terbaik Tahun 2019, Peringkat Pengungkapan Governance (G) Emiten Perbankan Terbaik Tahun 2019, Peringkat Pengungkapan ESG Emiten Terbaik Tahun 2019, Peringkat Pengungkapan Environmental (E) Emiten Terbaik Tahun 2019, Peringkat Pengungkapan Social (S) Emiten Terbaik Tahun 2019, Peringkat Pengungkapan Governance (G) Emiten Terbaik Tahun 2019, Peringkat Pengungkapan ESG Bank BUKU III Terbaik Tahun 2019, Peringkat Pengungkapan Environmental (E) Bank BUKU III Terbaik Tahun 2019, Peringkat Pengungkapan Sosial (S) Bank BUKU III Terbaik Tahun 2019 dan Peringkat Pengungkapan Governance (G) Bank BUKU III Terbaik Tahun 2019. Deretan penghargaan ESG ini diberikan oleh Majalah Investor dalam ajang penganugerahan secara virtual pada Selasa (17/11/2020).



Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto mengatakan penghargaan ESG ini merupakan salah satu indikator pencapaian penting bagi emiten yang melantai di bursa saham. Kredibilitas pada 12 kriteria ESG, yakni kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola memberikan gambaran bahwa praktik usaha yang dijalankan bank bjb tidak hanya berdampak positif bagi lingkungan dan bisnis, namun juga menjanjikan sebagai sarana investasi yang prospektif dan berkelanjutan.



"Penghargaan ESG ini menunjukkan betapa kuatnya komitmen bank bjb dalam memastikan agar setiap langkah usahanya senantiasa memberikan dampak positif, baik dari segi sosial-ekonomi bagi masyarakat, maupun ekologi bagi keberlangsungan lingkungan. Seiring dengan itu, bank bjb juga selalu mempersembahkan upaya terbaik agar dapat terus memperbesar skala bisnisnya agar praktik usaha berkelanjutan berkorelasi positif dengan tingkat pertumbuhan," kata Widi.



Penghargaan ESG Awards 2020 ini diinisiasi oleh Majalah Investor yang bekerja sama dengan Bumi Global Karbon yang merupakan anggota dari Global Reporting Initiative (GRI), Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) dan Partner Silver dari Carbon Disclosure Project (CDP) di mana mereka melaksanakan penilaian dengan metodologi yang menggunakan 33 faktor ESG, termasuk indikator pasar modal terkemuka, studi peraturan, perjanjian internasional, serta standar dan pedoman pelaporan yang juga telah melalui proses assurance oleh Tuv Rheinland.



Penilaian didasarkan pada laporan keberlanjutan masing-masing perusahaan yang menjadi kandidat peraih penghargaan. Pengungkapan ESG pada masa pandemi ini juga membuat suatu perusahaan dapat menjadi lebih agile dan unggul dalam menyesuaikan kondisi kerja, memiliki fokus pada keberlanjutan, dapat bertahan dalam situasi politik, sosial dan lingkungan yang cepat berubah, serta menjadi legasi baru di tengah resesi ekonomi dan dinamika kinerja perusahaan.



Dari segi kinerja, bank bjb terbukti mampu menorehkan pencapaian luar biasa meski menghadapi tantangan pandemi. Hingga Triwulan III 2020, bank bjb secara konsolidasi berhasil memperoleh laba bersih Rp1,2 triliun selama atau tumbuh sebesar 5,9% year on year (yoy). Total nilai aset bank bjb juga tumbuh 19,4% yoy yang diikuti pertumbuhan kredit sebesar 8,7% yoy dengan nilai total Rp94,6 triliun. (RO/OL-10)