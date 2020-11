Saatnya Pelaku UMKM dan Para Pengusaha Indonesia 'Go Digital'

'INDONESIA Digital Trade Show' in Conjunction with Indonesia Local Brands Expo 2020' dengan tema 'Connect Your Business With Digital Solution'. Pameran ini adalah pameran multiindustri melalui online virtual dengan konsep digital dan realistik atau 3D online exhibition.

Pameran ini sedikit berbeda dengan pameran–pameran biasanya yang mengharuskan para pengunjung dan peserta untuk hadir langsung ke hall atau venue yang ditentukan.

Di dalam acara ini para peserta dan pengunjung bisa bertemu dan bertransaksi melalui platform Virtual Expo 2020. Para peserta tidak perlu membangun sebuah booth dikarenakan seluruh material sudah disediakan di pameran ini dalam bentuk design booth virtual 3D dan untuk transaksi sudah disediakan melalui payment gateaway.

Pihak penyelenggara sendiri mengaku bergandengan tangan bersama, baik dengan pemerintah maupun swasta untuk pelaksanaan acara ini agar para pengusaha merek lokal Indonesia khususnya para pelaku UMKM di seluruh Indonesia bisa tetap berjualan untuk mendapatkan cash in.

Mereka tetap semangat untuk bisa berdagang melalui platform digital (go digital) dan pameran ini sebagai jembatan dalam mempercepat digitalisasi produk-produk UMKM di seluruh kota di Indonesia.

Dukungan dari asosiasi dan pemerintah

Melalui Indonesia Local Brands Expo dan Gerakan Support Local Brands, Asosiasi Lisensi Indonesia (Asensi) sangat mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia dan Beli Kreatif Lokal Indonesia.

“Dengan adanya pameran virtual Indonesia Digital Trade Show in Conjunction with Indonesia Local Brands Expo yang menggunakan basic website dan mudah diakses di seluruh Indonesia ini diharapkan membuat para pengusaha merek lokal Indonesia dan pelaku UMKM Indonesia go digital, kembali bangkit dan memiliki semangat lebih untuk semakin maju serta membantu dalam pemulihan ekonomi Indonesia,, ujar Susanty Widjaya, CFE selaku Ketua Umum Asensi (Asosiasi Lisensi Indonesia).

Sementara itu, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM), Victoria br Simanungkalit, mengatakan saat ini pandemi Covid-19 telah memberi dampak buruk terhadap segala aspek salah satunya perekonomian.

"Perekonomian negara berdampak bagi seluruh industri khususnya UMKM yang merasakan penurunan yang dratis dalam penjualan produk," kata Victoria.

Dalam hal ini, Kemenkop dan UKM tidak tinggal diam dan terus berusaha dan berupaya untuk mendukung segala aktivitas UMKM dengan program-program seperti salah satunya dukungan dengan kegiatan virtual expo ini.

Oleh karena itu, Kemenkopdan UKM akan mendukung penuh seluruh acara yang bertujuan baik untuk para UMKM salah satunya acara virtual expo dengan tema pameran “Indonesia Digital Trade Show in Conjunction With Indonesia Local Brands Expo”. Acara ini merupakan pameran virtual yang berbentuk 3D interaktif dan berbeda dari acara virtual expo lainnya.

“Baik pemerintah maupun swasta juga turut mendorong pelaksanaan acara ini agar para pengusaha lokal dan UMKM di seluruh Indonesia bisa menembus pasar digital (go digital) dan sebagai jembatan dalam mempercepat digitalisasi produk-produk UMKM di seluruh kota di Indonesia,” kata Victoria.

Selain dari Kemenkop dan UKM, dukungan serupa juga datang dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Syailendra mendukung penyelenggaraan kegiatan melalui partisipasi dengan mengikutsertakan 24 pelaku usaha waralaba dan potensial waralaba secara gratis di saat seperti sekarang ini.

Hal senada juga disampaikan Deputi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Nia Niscaya. "Kami memberi dukungan kepada para pelaku usaha kreatif. kami memfasilitasi 24 jenama binaan kami yang hadir pada Hall A. Kami hadirkan para jenama dari sub sektor kuliner, fesyen, dan kriya di Pavillion Kemenparekraf," katanya.

"Kami berharap Indonesia Digital Trade Show ini dapat turut menjadi bagian dalam pemulihan perekonomian nasional, peningkatan tingkat konsumsi domestik, serta memperkuat program pemerintah yakni gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).

Sejumlah perusahaan besarpun turut berpartisipasi maupun mendukung pameran virtual expo Indonesia Digital Trade Show In conjunction with Indonesia Local Brands Expo 2020. Diantaranya Bank BCA selaku Official Bank Partner, Blibli.com, LinkAja, MyAdsTelkomsel, Oxygen, Sicepat, Mustikaratu, dan Garuda Indonesia selaku airlaines partner di dalam event ini.

Hadirkan Kegiatan Positif

Banyak agenda yang tersaji di pameran virtual ini antara lain virtual exhibition, virtual business matching, virtual workshop, virtual talkshow & conference, virtual awarding, virtual sport & hobbies, virtual tourism, virtual street food, dan virtual fashion show, virtual entertainment.

Untuk pengunjung virtual expo yang dimulai pada 20 November-7 Desember 2020, Direktur PT. Sukses Mulya Pratama, S.R Nopit Cahyani, mengatakan pihaknya menargetkan sekitar 200 ribu pengunjung serta melibatkan 375 Pengusaha Lokal dan UMKM di seluruh Indonesia. Seluruh program acara ini dapat diakses secara free atau tidak dikenakan biaya.

“Akan ada banyak kegiatan dan agenda menarik sepanjang gelaran virtual expo di “Indonesia Digital Trade Show 2020” in Conjunction With “Indonesia Local Brands Expo 2020” ini yang bisa menambah keseruan sepanjang acara, antara lain Virtual Gowes & Run Virtual Challenge dan juga CoCo Share (Cooking, Coaching & Sharing).

Sementara untuk target transaksinya sendiri, Nopit menyebut angka Rp 25 miliar dari total keseluruhan transaksi sepanjang pameran dengan total pengunjung 200.000.

“Kita menargetkan angka realistis dari even ini karena tentu ada taste yang berbeda jika dibandingkan dengan pameran offline. Namun kami tetap optimis virtual expo ini bisa berjalan dengan sukses,” tambah dia.

Acara grand opening Indonesia Digital Trade Show in conjunctin with Indonesia Local Brands Expo secara resmi dibuka tiga Menteri yakni, Menkop dan UKM Teten Masduki, Mendag Agus Suparmanto, dan Menparekraf Wishnutama.

Ayo Kita dukung dan ramaikan acara Indonesia Digital Trade Show 2020 “in Conjunction With “Indonesia Local Brands Expo 2020”. (RO/OL-09)